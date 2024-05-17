https://ria.ru/20240517/media-1946787765.html

Еврокомиссия пояснила запрет на вещание СМИ

Еврокомиссия пояснила запрет на вещание СМИ - РИА Новости, 17.05.2024

Еврокомиссия пояснила запрет на вещание СМИ

Европейская комиссия в документе "Часто задаваемые вопросы" по санкциям Евросоюза против России добавила несколько пояснений, касающихся ограничений против СМИ, РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T20:22

2024-05-17T20:22

2024-05-17T20:32

еврокомиссия

евросоюз

россия

мария захарова

в мире

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Европейская комиссия в документе "Часто задаваемые вопросы" по санкциям Евросоюза против России добавила несколько пояснений, касающихся ограничений против СМИ, в том числе, запрета на вещание.В частности, на вопрос: "Могут ли журналисты (сторонних СМИ – ред.) в рамках своих репортажей передавать (выдержки) из контента, созданного подсанкционной организацией?" в ЕК указали, что "запрет на вещание или содействие трансляции контента подсанкционной организации следует понимать в свете задачи борьбы с пропагандой"."СМИ вольны освещать и объективно информировать о текущих событиях. В этом отношении Еврокомиссия считает, что выдержки из контента подсанкционных организаций могут использоваться объективным образом для объективного и полного информирования читателей/зрителей", - пояснили в Комиссии. При этом там подчеркнули, что "использование этих выдержек не должно вести к обходу санкций, что запрещено".В Еврокомиссии также призвали европейцев "сообщать куда следует", а именно "в компетентный национальный орган или анонимно через инструмент ЕС для информирования о нарушениях" в случае, если им показалось, что наблюдаемый ими контент может быть попыткой обхода санкций одной из подсанкционных организаций.Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", и "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении также указывается, что запрет на вещание не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания. В опубликованном в пятницу в официальном журнале ЕС постановлении по решению указывается, что оно вступает в силу на следующий день после публикации в официальном журнале, то есть, в субботу, однако фактический запрет на вещание начнет действовать не ранее 25 июня и потребует еще принятия дополнительных исполнительных решений Советом ЕС.Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается.

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

https://ria.ru/20240517/sanktsii-1946713318.html

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еврокомиссия, евросоюз, россия, мария захарова, в мире, санкции в отношении россии