https://ria.ru/20240517/mariupol-1946789166.html

Хуснуллин рассказал о работе по восстановлению домов в Мариуполе

Хуснуллин рассказал о работе по восстановлению домов в Мариуполе - РИА Новости, 17.05.2024

Хуснуллин рассказал о работе по восстановлению домов в Мариуполе

В Мариуполе в ДНР предстоит еще большой объем работ по восстановлению индивидуальных жилых домов, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T20:33

2024-05-17T20:33

2024-05-17T20:33

мариуполь

донецкая народная республика

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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. В Мариуполе в ДНР предстоит еще большой объем работ по восстановлению индивидуальных жилых домов, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Мы закончили восстановление многоквартирных домов, но у нас очень большой объем по восстановлению еще индивидуальных жилых домов. Работа там есть, система выстроена. Моя команда вместе с жителями Донбасса активно над этим работает", - сказал Хуснуллин журналистам по итогам пленарного заседания международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum". Вице-премьер также напомнил, что уже к лету в Мариуполе откроется обновленная набережная.

https://ria.ru/20240306/mariupol-1931443711.html

мариуполь

донецкая народная республика

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мариуполь, донецкая народная республика, россия, марат хуснуллин, россия — исламский мир: kazanforum 2024