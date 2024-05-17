https://ria.ru/20240517/manturov-1946805757.html

Мантуров будет координировать работу в области техразвития

Мантуров будет координировать работу в области техразвития - РИА Новости, 17.05.2024

Мантуров будет координировать работу в области техразвития

Первый-вице премьер РФ Денис Мантуров в новом правительстве будет координировать работу в области технологического развития, реализации Национальной... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T22:10

2024-05-17T22:10

2024-05-17T22:10

экономика

россия

денис мантуров

борис беляков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

роскосмос

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первый-вице премьер РФ Денис Мантуров в новом правительстве будет координировать работу в области технологического развития, реализации Национальной технологической инициативы и содействия внедрению результатов инновационной деятельности, следует из сообщения на сайте кабмина. Также он сохранит кураторство в промышленной сфере и оборонной отрасли. "За первым вице-премьером Денисом Мантуровым закреплена общая координация работы в области технологического развития, реализации Национальной технологической инициативы и содействия внедрению результатов инновационной деятельности, вопросы государственной политики в области промышленности, технического регулирования, выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности, государственного оборонного заказа, а также цифровизация в курируемых отраслях", - отмечается в сообщении. "Работа по этим направлениям нацелена на обеспечение технологического лидерства России, которое способно дать мультипликативный эффект для развития ключевых отраслей и стать мощным драйвером для экономики. Задача по достижению технологического лидерства отражена в новом майском указе, подписанном президентом, и является одним из приоритетов деятельности кабмина", - приводятся в сообщении слова пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова. В зоне ответственности Мантурова также разработка, реализация и контроль национального проекта "Международная кооперация и экспорт", госполитика в области торговой деятельности, включая внешнюю торговлю, вопросы, связанные с обустройством государственной границы, обеспечением гражданской обороны защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Первый вице-премьер будет осуществлять координацию деятельности в том числе таких федеральных органов исполнительной власти, как Минпромторг, Федеральное агентство по государственным резервам, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (в установленной сфере деятельности), "Российский экспортный центр", Роскосмос, Росатом (в части вопросов участия корпорации в государственном оборонном заказе, программах развития оборонной и ракетно-космической промышленности, в области атомного надзора в установленной сфере деятельности), Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. Кроме того, первый вице-премьер будет курировать социально-экономическое развитие субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа.

https://ria.ru/20240516/manturov-1946351649.html

https://ria.ru/20240514/manturov-1944152749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, денис мантуров, борис беляков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"