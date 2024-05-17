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Мантуров будет координировать работу в области техразвития - РИА Новости, 17.05.2024
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22:10 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/manturov-1946805757.html
Мантуров будет координировать работу в области техразвития
Мантуров будет координировать работу в области техразвития - РИА Новости, 17.05.2024
Мантуров будет координировать работу в области техразвития
Первый-вице премьер РФ Денис Мантуров в новом правительстве будет координировать работу в области технологического развития, реализации Национальной... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T22:10
2024-05-17T22:10
экономика
россия
денис мантуров
борис беляков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
роскосмос
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первый-вице премьер РФ Денис Мантуров в новом правительстве будет координировать работу в области технологического развития, реализации Национальной технологической инициативы и содействия внедрению результатов инновационной деятельности, следует из сообщения на сайте кабмина. Также он сохранит кураторство в промышленной сфере и оборонной отрасли. "За первым вице-премьером Денисом Мантуровым закреплена общая координация работы в области технологического развития, реализации Национальной технологической инициативы и содействия внедрению результатов инновационной деятельности, вопросы государственной политики в области промышленности, технического регулирования, выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности, государственного оборонного заказа, а также цифровизация в курируемых отраслях", - отмечается в сообщении. "Работа по этим направлениям нацелена на обеспечение технологического лидерства России, которое способно дать мультипликативный эффект для развития ключевых отраслей и стать мощным драйвером для экономики. Задача по достижению технологического лидерства отражена в новом майском указе, подписанном президентом, и является одним из приоритетов деятельности кабмина", - приводятся в сообщении слова пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова. В зоне ответственности Мантурова также разработка, реализация и контроль национального проекта "Международная кооперация и экспорт", госполитика в области торговой деятельности, включая внешнюю торговлю, вопросы, связанные с обустройством государственной границы, обеспечением гражданской обороны защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Первый вице-премьер будет осуществлять координацию деятельности в том числе таких федеральных органов исполнительной власти, как Минпромторг, Федеральное агентство по государственным резервам, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (в установленной сфере деятельности), "Российский экспортный центр", Роскосмос, Росатом (в части вопросов участия корпорации в государственном оборонном заказе, программах развития оборонной и ракетно-космической промышленности, в области атомного надзора в установленной сфере деятельности), Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. Кроме того, первый вице-премьер будет курировать социально-экономическое развитие субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа.
https://ria.ru/20240516/manturov-1946351649.html
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экономика, россия, денис мантуров, борис беляков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Борис Беляков, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Роскосмос, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Мантуров будет координировать работу в области техразвития

Мантуров в правительстве будет координировать работу в области техразвития

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первый-вице премьер РФ Денис Мантуров в новом правительстве будет координировать работу в области технологического развития, реализации Национальной технологической инициативы и содействия внедрению результатов инновационной деятельности, следует из сообщения на сайте кабмина.
Также он сохранит кураторство в промышленной сфере и оборонной отрасли.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Мантуров рассказал о главных задачах на посту первого вице-премьера
16 мая, 10:53
"За первым вице-премьером Денисом Мантуровым закреплена общая координация работы в области технологического развития, реализации Национальной технологической инициативы и содействия внедрению результатов инновационной деятельности, вопросы государственной политики в области промышленности, технического регулирования, выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности, государственного оборонного заказа, а также цифровизация в курируемых отраслях", - отмечается в сообщении.
"Работа по этим направлениям нацелена на обеспечение технологического лидерства России, которое способно дать мультипликативный эффект для развития ключевых отраслей и стать мощным драйвером для экономики. Задача по достижению технологического лидерства отражена в новом майском указе, подписанном президентом, и является одним из приоритетов деятельности кабмина", - приводятся в сообщении слова пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова.
В зоне ответственности Мантурова также разработка, реализация и контроль национального проекта "Международная кооперация и экспорт", госполитика в области торговой деятельности, включая внешнюю торговлю, вопросы, связанные с обустройством государственной границы, обеспечением гражданской обороны защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Денис Мантуров
Биография Дениса Мантурова
14 мая, 22:16
Первый вице-премьер будет осуществлять координацию деятельности в том числе таких федеральных органов исполнительной власти, как Минпромторг, Федеральное агентство по государственным резервам, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (в установленной сфере деятельности), "Российский экспортный центр", Роскосмос, Росатом (в части вопросов участия корпорации в государственном оборонном заказе, программах развития оборонной и ракетно-космической промышленности, в области атомного надзора в установленной сфере деятельности), Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.
Кроме того, первый вице-премьер будет курировать социально-экономическое развитие субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа.
Новый состав правительства России
13 мая, 15:48
Инфографика
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ЭкономикаРоссияДенис МантуровБорис БеляковМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоскосмосГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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