Любимова наградила 15 педагогов Академии музыки имени Гнесиных

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова наградила ведомственными наградами 15 педагогов Российской академии музыки имени Гнесиных (РАМ имени Гнесиных), передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в павильоне "Наша культура" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "Наша с вами радость, что Гнесинка участвует в программе "Приоритет-2030". Это ваша победа. Это очень важно для развития Академии. Несмотря ни на что… Гнесинское училище было и остается одним из лучших. А мы точно знаем, что оно - одно из лучших в мире, об этом говорят все существующие последние рейтинги… И, конечно, я с особым чувством сегодня в череде этих наград рада приветствовать вас здесь, на церемонии вручения ведомственных наград", - сказала Любимова на церемонии награждения. Нагрудным знаком "За вклад в российскую культуру" награждены преподаватель отдела музыкально-теоретических дисциплин Зоя Гуменюк и профессор кафедры фортепианного факультета Татьяна Зеликман. Почетную грамоту ведомства Любимова вручила доценту кафедры баяна и аккордеона Марии Власовой, преподавателю Музыкального училища имени Гнесиных Юрию Колеснику, доценту кафедры струнных народных инструментов Екатерине Мочаловой. Благодарности министра культуры удостоены старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения Екатерина Агапова, доцент кафедры педагогики и методики Дмитрий Беляк, руководитель Оперной театр-студии имени Сперанского Александр Бутвиловский, доцент кафедры специального фортепиано Павел Домбровский, старший преподаватель кафедры специального фортепиано Андрей Дубов, концертмейстеры Учебно-методического управления Юлия Ковалева и Наталия Шелимова, преподаватель Музыкального училища эстрадного и джазового искусства Любовь Малиновская, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Ксения Политковская, заведующая кафедрой менеджмента музыкального искусства Дарья Родионова, профессор кафедры оркестрового дирижирования Владимир Шкуровский, доцент кафедры баяна и аккордеона Семен Шмельков, преподаватели Музыкального училища имени Гнесиных Татьяна Копелевич, Наталия Мухина, Наталия Чекмазова.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова наградила ведомственными наградами 15 педагогов Российской академии музыки имени Гнесиных (РАМ имени Гнесиных), передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в павильоне "Наша культура" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
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Акция в поддержку пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области прошла на ВДНХ. Сенатор Совета Феферации Александр Двойных и генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова возложили цветы к стенду региона.
На ВДНХ прошла самая массовая церемония бракосочетания, в которой сотрудники ЗАГСа Москвы официально зарегистрировали 151 пару молодоженов со всей страны. Праздник для них продолжился экскурсией по Москве.
На пленарной сессии "Технологическое лидерство: транспортная мобильность. Перспективы цифровизации транспортного комплекса и развития беспилотных технологий" посетителям рассказали о цифровизации и технологическом лидерстве, цифровых инструментах для развития городского и общественного транспорта.
Акция в поддержку пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области прошла на ВДНХ. Сенатор Совета Феферации Александр Двойных и генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова возложили цветы к стенду региона.
"Наша с вами радость, что Гнесинка участвует в программе "Приоритет-2030". Это ваша победа. Это очень важно для развития Академии. Несмотря ни на что… Гнесинское училище было и остается одним из лучших. А мы точно знаем, что оно - одно из лучших в мире, об этом говорят все существующие последние рейтинги… И, конечно, я с особым чувством сегодня в череде этих наград рада приветствовать вас здесь, на церемонии вручения ведомственных наград", - сказала Любимова на церемонии награждения.
Нагрудным знаком "За вклад в российскую культуру" награждены преподаватель отдела музыкально-теоретических дисциплин Зоя Гуменюк и профессор кафедры фортепианного факультета Татьяна Зеликман.
Почетную грамоту ведомства Любимова вручила доценту кафедры баяна и аккордеона Марии Власовой, преподавателю Музыкального училища имени Гнесиных Юрию Колеснику, доценту кафедры струнных народных инструментов Екатерине Мочаловой.
Благодарности министра культуры удостоены старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения Екатерина Агапова, доцент кафедры педагогики и методики Дмитрий Беляк, руководитель Оперной театр-студии имени Сперанского Александр Бутвиловский, доцент кафедры специального фортепиано Павел Домбровский, старший преподаватель кафедры специального фортепиано Андрей Дубов, концертмейстеры Учебно-методического управления Юлия Ковалева и Наталия Шелимова, преподаватель Музыкального училища эстрадного и джазового искусства Любовь Малиновская, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Ксения Политковская, заведующая кафедрой менеджмента музыкального искусства Дарья Родионова, профессор кафедры оркестрового дирижирования Владимир Шкуровский, доцент кафедры баяна и аккордеона Семен Шмельков, преподаватели Музыкального училища имени Гнесиных Татьяна Копелевич, Наталия Мухина, Наталия Чекмазова.
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