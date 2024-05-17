https://ria.ru/20240517/lyubimova-1946808128.html

Любимова наградила 15 педагогов Академии музыки имени Гнесиных

Любимова наградила 15 педагогов Академии музыки имени Гнесиных - РИА Новости, 17.05.2024

Любимова наградила 15 педагогов Академии музыки имени Гнесиных

Министр культуры РФ Ольга Любимова наградила ведомственными наградами 15 педагогов Российской академии музыки имени Гнесиных (РАМ имени Гнесиных), передает... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T22:34

2024-05-17T22:34

2024-05-17T22:34

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

ольга любимова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907423203_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_91e85fb746858b9afc5d2a5a6a5da1e5.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова наградила ведомственными наградами 15 педагогов Российской академии музыки имени Гнесиных (РАМ имени Гнесиных), передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в павильоне "Наша культура" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "Наша с вами радость, что Гнесинка участвует в программе "Приоритет-2030". Это ваша победа. Это очень важно для развития Академии. Несмотря ни на что… Гнесинское училище было и остается одним из лучших. А мы точно знаем, что оно - одно из лучших в мире, об этом говорят все существующие последние рейтинги… И, конечно, я с особым чувством сегодня в череде этих наград рада приветствовать вас здесь, на церемонии вручения ведомственных наград", - сказала Любимова на церемонии награждения. Нагрудным знаком "За вклад в российскую культуру" награждены преподаватель отдела музыкально-теоретических дисциплин Зоя Гуменюк и профессор кафедры фортепианного факультета Татьяна Зеликман. Почетную грамоту ведомства Любимова вручила доценту кафедры баяна и аккордеона Марии Власовой, преподавателю Музыкального училища имени Гнесиных Юрию Колеснику, доценту кафедры струнных народных инструментов Екатерине Мочаловой. Благодарности министра культуры удостоены старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения Екатерина Агапова, доцент кафедры педагогики и методики Дмитрий Беляк, руководитель Оперной театр-студии имени Сперанского Александр Бутвиловский, доцент кафедры специального фортепиано Павел Домбровский, старший преподаватель кафедры специального фортепиано Андрей Дубов, концертмейстеры Учебно-методического управления Юлия Ковалева и Наталия Шелимова, преподаватель Музыкального училища эстрадного и джазового искусства Любовь Малиновская, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Ксения Политковская, заведующая кафедрой менеджмента музыкального искусства Дарья Родионова, профессор кафедры оркестрового дирижирования Владимир Шкуровский, доцент кафедры баяна и аккордеона Семен Шмельков, преподаватели Музыкального училища имени Гнесиных Татьяна Копелевич, Наталия Мухина, Наталия Чекмазова.

https://ria.ru/20240514/lyubimova-1945858983.html

https://ria.ru/20240426/zaryade-1942479263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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выставка-форум "россия", ольга любимова