Рейтинг@Mail.ru
Любимова наградила 15 педагогов Академии музыки имени Гнесиных - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
22:34 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/lyubimova-1946808128.html
Любимова наградила 15 педагогов Академии музыки имени Гнесиных
Любимова наградила 15 педагогов Академии музыки имени Гнесиных - РИА Новости, 17.05.2024
Любимова наградила 15 педагогов Академии музыки имени Гнесиных
Министр культуры РФ Ольга Любимова наградила ведомственными наградами 15 педагогов Российской академии музыки имени Гнесиных (РАМ имени Гнесиных), передает... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T22:34
2024-05-17T22:34
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
ольга любимова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907423203_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_91e85fb746858b9afc5d2a5a6a5da1e5.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова наградила ведомственными наградами 15 педагогов Российской академии музыки имени Гнесиных (РАМ имени Гнесиных), передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в павильоне "Наша культура" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "Наша с вами радость, что Гнесинка участвует в программе "Приоритет-2030". Это ваша победа. Это очень важно для развития Академии. Несмотря ни на что… Гнесинское училище было и остается одним из лучших. А мы точно знаем, что оно - одно из лучших в мире, об этом говорят все существующие последние рейтинги… И, конечно, я с особым чувством сегодня в череде этих наград рада приветствовать вас здесь, на церемонии вручения ведомственных наград", - сказала Любимова на церемонии награждения. Нагрудным знаком "За вклад в российскую культуру" награждены преподаватель отдела музыкально-теоретических дисциплин Зоя Гуменюк и профессор кафедры фортепианного факультета Татьяна Зеликман. Почетную грамоту ведомства Любимова вручила доценту кафедры баяна и аккордеона Марии Власовой, преподавателю Музыкального училища имени Гнесиных Юрию Колеснику, доценту кафедры струнных народных инструментов Екатерине Мочаловой. Благодарности министра культуры удостоены старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения Екатерина Агапова, доцент кафедры педагогики и методики Дмитрий Беляк, руководитель Оперной театр-студии имени Сперанского Александр Бутвиловский, доцент кафедры специального фортепиано Павел Домбровский, старший преподаватель кафедры специального фортепиано Андрей Дубов, концертмейстеры Учебно-методического управления Юлия Ковалева и Наталия Шелимова, преподаватель Музыкального училища эстрадного и джазового искусства Любовь Малиновская, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Ксения Политковская, заведующая кафедрой менеджмента музыкального искусства Дарья Родионова, профессор кафедры оркестрового дирижирования Владимир Шкуровский, доцент кафедры баяна и аккордеона Семен Шмельков, преподаватели Музыкального училища имени Гнесиных Татьяна Копелевич, Наталия Мухина, Наталия Чекмазова.
https://ria.ru/20240514/lyubimova-1945858983.html
https://ria.ru/20240426/zaryade-1942479263.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907423203_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_94bebd44d77f482f3e6bfa354d3af30b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", ольга любимова
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Ольга Любимова
Любимова наградила 15 педагогов Академии музыки имени Гнесиных

Министр культуры Любимова наградила 15 педагогов Академии музыки имени Гнесиных

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОльга Любимова
Ольга Любимова
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Ольга Любимова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова наградила ведомственными наградами 15 педагогов Российской академии музыки имени Гнесиных (РАМ имени Гнесиных), передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в павильоне "Наша культура" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Выставки, флешмобы и награждения: работа выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Концертная программа Всероссийского свадебного фестиваля порадовала зрителей выступлением творческих коллективов ДФО.

Выставка Россия. Концертная программа Всероссийского свадебного фестиваля с участием творческих коллективов ДФО

Концертная программа Всероссийского свадебного фестиваля порадовала зрителей выступлением творческих коллективов ДФО.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Все желающие смогли принять участие в танцевальном флешмобе "Яблочко" и станцевать знаменитый танец. Флешмоб был посвящен Дню Черноморского флота.

Выставка Россия. Флешмоб Яблочко

Все желающие смогли принять участие в танцевальном флешмобе "Яблочко" и станцевать знаменитый танец. Флешмоб был посвящен Дню Черноморского флота.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме "Россия" стартовала церемония открытия II Всероссийского слета "Хранители истории".

Выставка Россия. Церемония открытия 2-го всероссийского слета Хранители истории

На выставке-форуме "Россия" стартовала церемония открытия II Всероссийского слета "Хранители истории".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники проекта выступают за укрепление системы ценностей и сохранение исторической памяти.

Выставка Россия. Церемония открытия 2-го всероссийского слета Хранители истории

Участники проекта выступают за укрепление системы ценностей и сохранение исторической памяти.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошла самая массовая церемония бракосочетания, в которой сотрудники ЗАГСа Москвы официально зарегистрировали 151 пару молодоженов со всей страны. Праздник для них продолжился экскурсией по Москве.

Выставка Россия. Экскурсия для молодоженов, поженившихся на Выставке Россия

На ВДНХ прошла самая массовая церемония бракосочетания, в которой сотрудники ЗАГСа Москвы официально зарегистрировали 151 пару молодоженов со всей страны. Праздник для них продолжился экскурсией по Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-витрине "Модные бренды России. Эволюция русского стиля" в павильоне № 75 произошло очередное обновление — открылась выставка свадебных платьев.

Выставка Россия. Открытие выставки свадебных платьев на выставке-витрине Модные бренды России. Эволюция русского стиля

На выставке-витрине "Модные бренды России. Эволюция русского стиля" в павильоне № 75 произошло очередное обновление — открылась выставка свадебных платьев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На пленарной сессии "Технологическое лидерство: транспортная мобильность. Перспективы цифровизации транспортного комплекса и развития беспилотных технологий" посетителям рассказали о цифровизации и технологическом лидерстве, цифровых инструментах для развития городского и общественного транспорта.

Выставка Россия. Пленарная сессия Технологическое лидерство: транспортная мобильность. Перспективы цифровизации транспортного комплекса и развития беспилотных технологий

На пленарной сессии "Технологическое лидерство: транспортная мобильность. Перспективы цифровизации транспортного комплекса и развития беспилотных технологий" посетителям рассказали о цифровизации и технологическом лидерстве, цифровых инструментах для развития городского и общественного транспорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" прошел финальный турнир чемпионата России по игре "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов колледжей.

Выставка Россия. Финал Знание.Игра: Чемпионата России по Что? Где? Когда? среди школьников и студентов колледжей

На выставке "Россия" прошел финальный турнир чемпионата России по игре "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов колледжей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Победителей поздравил председатель Наблюдательного совета общества "Знание", первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Выставка Россия. Финал Знание.Игра: Чемпионата России по Что? Где? Когда? среди школьников и студентов колледжей

Победителей поздравил председатель Наблюдательного совета общества "Знание", первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Акция в поддержку пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области прошла на ВДНХ. Сенатор Совета Феферации Александр Двойных и генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова возложили цветы к стенду региона.

Выставка Россия. Акция в поддержку Белгорода.

Акция в поддержку пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области прошла на ВДНХ. Сенатор Совета Феферации Александр Двойных и генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова возложили цветы к стенду региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Концертная программа Всероссийского свадебного фестиваля порадовала зрителей выступлением творческих коллективов ДФО.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Все желающие смогли принять участие в танцевальном флешмобе "Яблочко" и станцевать знаменитый танец. Флешмоб был посвящен Дню Черноморского флота.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

На выставке-форуме "Россия" стартовала церемония открытия II Всероссийского слета "Хранители истории".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники проекта выступают за укрепление системы ценностей и сохранение исторической памяти.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На ВДНХ прошла самая массовая церемония бракосочетания, в которой сотрудники ЗАГСа Москвы официально зарегистрировали 151 пару молодоженов со всей страны. Праздник для них продолжился экскурсией по Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

На выставке-витрине "Модные бренды России. Эволюция русского стиля" в павильоне № 75 произошло очередное обновление — открылась выставка свадебных платьев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

На пленарной сессии "Технологическое лидерство: транспортная мобильность. Перспективы цифровизации транспортного комплекса и развития беспилотных технологий" посетителям рассказали о цифровизации и технологическом лидерстве, цифровых инструментах для развития городского и общественного транспорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На выставке "Россия" прошел финальный турнир чемпионата России по игре "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов колледжей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Победителей поздравил председатель Наблюдательного совета общества "Знание", первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Акция в поддержку пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области прошла на ВДНХ. Сенатор Совета Феферации Александр Двойных и генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова возложили цветы к стенду региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Наша с вами радость, что Гнесинка участвует в программе "Приоритет-2030". Это ваша победа. Это очень важно для развития Академии. Несмотря ни на что… Гнесинское училище было и остается одним из лучших. А мы точно знаем, что оно - одно из лучших в мире, об этом говорят все существующие последние рейтинги… И, конечно, я с особым чувством сегодня в череде этих наград рада приветствовать вас здесь, на церемонии вручения ведомственных наград", - сказала Любимова на церемонии награждения.
Нагрудным знаком "За вклад в российскую культуру" награждены преподаватель отдела музыкально-теоретических дисциплин Зоя Гуменюк и профессор кафедры фортепианного факультета Татьяна Зеликман.
Ольга Любимова выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Любимова оценила затраты на программу "Земский работник культуры"
14 мая, 13:34
Почетную грамоту ведомства Любимова вручила доценту кафедры баяна и аккордеона Марии Власовой, преподавателю Музыкального училища имени Гнесиных Юрию Колеснику, доценту кафедры струнных народных инструментов Екатерине Мочаловой.
Благодарности министра культуры удостоены старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения Екатерина Агапова, доцент кафедры педагогики и методики Дмитрий Беляк, руководитель Оперной театр-студии имени Сперанского Александр Бутвиловский, доцент кафедры специального фортепиано Павел Домбровский, старший преподаватель кафедры специального фортепиано Андрей Дубов, концертмейстеры Учебно-методического управления Юлия Ковалева и Наталия Шелимова, преподаватель Музыкального училища эстрадного и джазового искусства Любовь Малиновская, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Ксения Политковская, заведующая кафедрой менеджмента музыкального искусства Дарья Родионова, профессор кафедры оркестрового дирижирования Владимир Шкуровский, доцент кафедры баяна и аккордеона Семен Шмельков, преподаватели Музыкального училища имени Гнесиных Татьяна Копелевич, Наталия Мухина, Наталия Чекмазова.
Министр культуры РФ Ольга Любимова на выставке Россия
Любимова наградила директора парка "Зарядье"
26 апреля, 12:53
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Ольга Любимова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала