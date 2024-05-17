Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о значении классической литературы - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/literatura-1946640407.html
Путин рассказал о значении классической литературы
Путин рассказал о значении классической литературы - РИА Новости, 17.05.2024
Путин рассказал о значении классической литературы
Классическая литература создает ориентиры и воспитывает вкус, общение с книгой имеет значение, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:45
2024-05-17T12:45
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946649930_148:480:2935:2048_1920x0_80_0_0_22a339828d29eee10debde35d24330f3.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Классическая литература создает ориентиры и воспитывает вкус, общение с книгой имеет значение, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами в Харбинском политехническом университете. "Не важно, откуда ты взял информацию, важно, какого она содержания. Очень трудно, особенно в современном мире, выбрать это содержание, в этом огромном информационном потоке. Но должен признаться, что классика все-таки помогает, создает ориентиры выбора, воспитывает вкус. Это очень важно. Как бы ни хотелось кликнуть там что-то, посмотреть в интернете, все-такие общение с книгой имеет значение", - заявил Путин.
https://ria.ru/20230602/kniga-1875759035.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946649930_527:268:2901:2048_1920x0_80_0_0_1aacb9e4d682cb3227faf323c228399f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о значении классической литературы

Путин: классическая литература создает ориентиры и воспитывает вкус

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета
Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Классическая литература создает ориентиры и воспитывает вкус, общение с книгой имеет значение, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами в Харбинском политехническом университете.
"Не важно, откуда ты взял информацию, важно, какого она содержания. Очень трудно, особенно в современном мире, выбрать это содержание, в этом огромном информационном потоке. Но должен признаться, что классика все-таки помогает, создает ориентиры выбора, воспитывает вкус. Это очень важно. Как бы ни хотелось кликнуть там что-то, посмотреть в интернете, все-такие общение с книгой имеет значение", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Путин назвал книгу важным источником просвещения
2 июня 2023, 13:10
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала