https://ria.ru/20240517/literatura-1946640407.html

Путин рассказал о значении классической литературы

Путин рассказал о значении классической литературы - РИА Новости, 17.05.2024

Путин рассказал о значении классической литературы

Классическая литература создает ориентиры и воспитывает вкус, общение с книгой имеет значение, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:45

2024-05-17T12:45

2024-05-17T12:45

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Классическая литература создает ориентиры и воспитывает вкус, общение с книгой имеет значение, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами в Харбинском политехническом университете. "Не важно, откуда ты взял информацию, важно, какого она содержания. Очень трудно, особенно в современном мире, выбрать это содержание, в этом огромном информационном потоке. Но должен признаться, что классика все-таки помогает, создает ориентиры выбора, воспитывает вкус. Это очень важно. Как бы ни хотелось кликнуть там что-то, посмотреть в интернете, все-такие общение с книгой имеет значение", - заявил Путин.

https://ria.ru/20230602/kniga-1875759035.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, общество