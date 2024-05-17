https://ria.ru/20240517/literatura-1946640407.html
Путин рассказал о значении классической литературы
Путин рассказал о значении классической литературы - РИА Новости, 17.05.2024
Путин рассказал о значении классической литературы
Классическая литература создает ориентиры и воспитывает вкус, общение с книгой имеет значение, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:45
2024-05-17T12:45
2024-05-17T12:45
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946649930_148:480:2935:2048_1920x0_80_0_0_22a339828d29eee10debde35d24330f3.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Классическая литература создает ориентиры и воспитывает вкус, общение с книгой имеет значение, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами в Харбинском политехническом университете. "Не важно, откуда ты взял информацию, важно, какого она содержания. Очень трудно, особенно в современном мире, выбрать это содержание, в этом огромном информационном потоке. Но должен признаться, что классика все-таки помогает, создает ориентиры выбора, воспитывает вкус. Это очень важно. Как бы ни хотелось кликнуть там что-то, посмотреть в интернете, все-такие общение с книгой имеет значение", - заявил Путин.
https://ria.ru/20230602/kniga-1875759035.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946649930_527:268:2901:2048_1920x0_80_0_0_1aacb9e4d682cb3227faf323c228399f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о значении классической литературы
Путин: классическая литература создает ориентиры и воспитывает вкус
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Классическая литература создает ориентиры и воспитывает вкус, общение с книгой имеет значение, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами в Харбинском политехническом университете.
"Не важно, откуда ты взял информацию, важно, какого она содержания. Очень трудно, особенно в современном мире, выбрать это содержание, в этом огромном информационном потоке. Но должен признаться, что классика все-таки помогает, создает ориентиры выбора, воспитывает вкус. Это очень важно. Как бы ни хотелось кликнуть там что-то, посмотреть в интернете, все-такие общение с книгой имеет значение", - заявил Путин.