https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html

Либералы открыли сезон охоты

Либералы открыли сезон охоты - РИА Новости, 17.05.2024

Либералы открыли сезон охоты

Персонаж, стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, словно сошел со страниц романа Достоевского. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T08:00

2024-05-17T08:00

2024-05-17T08:01

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дарья трепова

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Персонаж, стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, словно сошел со страниц романа Достоевского.Юрай Цинтула — писатель, правда, не очень удачливый: в свои семьдесят с хвостиком он был вынужден подрабатывать охранником. Он открытый либерал и очень плохой поэт, называющий себя "бунтарем" и "королем любви". Несколько лет назад он пытался создать партию "Против насилия". Она должна была продолжать традиции "Общественного движения против насилия", которое в конце 1980-х снесло просоветскую власть в Чехословакии.Все это выглядит как какое-то Зазеркалье. Писатели, в принципе, всегда были довольно мирным народом. Многие хорошие авторы честно воевали за свою родину, но чтобы литератор шел в террористы — даже трудно такое представить. Да, был Юкио Мисима, но его так называемый путч закончился лишь двойным самоубийством его зачинщиков.Был удачливый террорист Борис Савинков, чью прозу активно раскручивала совершенно дьявольская парочка Гиппиус — Мережковский. Но его тексты интересны именно как документальное описание будней террориста, это не художественная проза.Николай Гумилев писал прекрасно, но к реальной контрреволюционной террористической группировке отношения не имел — именно поэтому его и реабилитировали после смерти.Словацкий стрелок еще и либерал. То есть, по сути, должен выступать за свободу самовыражения и молиться на народное волеизъявление — это же символ демократии. Но Роберт Фицо и является таким народным любимцем. Его мирная политика, направленная на улучшение отношений с Россией, его отказ от помощи Украине, его отвращение к брюссельским интригам и разжиганию войны глобальным обкомом — все это поддерживается большинством словаков. При этом либерал Цинтула реального народного лидера ненавидит смертной ненавистью.Ну и конечно, очень саркастично звучит название партии "Против насилия". Человек, пытавшийся ее создать, подошел с пистолетом почти вплотную к премьер-министру своей страны и практически в упор выпустил в него пять пуль.Может, Цинтула просто сумасшедший? Ни-ни, стрелок совершенно вменяем. Свидетели видели, как он несколько раз появлялся у Дома культуры, рядом с которым потом произошло преступление, и очевидно планировал свой теракт. Он сумел собрать все положенные справки, чтобы купить огнестрельное оружие, а в Словакии это ой как непросто. Никто из его знакомых не говорит о каких-то его странностях. Видно только, что "король любви" любил позу: открыл литературный клуб, обожал там выступать, наряжался для этого в белую рубашку с галстуком-бабочкой.Не стоит говорить, что в соцсетях Цинтула шпарил по всем нотам либеральной методички. Россия — Мордор, Украине — слава, "Фицо должен уйти". После задержания он пояснил, что стрелял в руководителя Словакии по мотивам политической ненависти. "Чудовищным преступлением" назвал его теракт президент Путин.Нам такой типаж знаком прекрасно. Среди негодяев, записавшихся в "РДК"*, есть такие же неудачливые артисты, несостоявшиеся писатели. Дарья Трепова тоже занималась художествами до того, как пошла в террористки. Террорист Сенцов считал себя "режиссером". В общем, La boheme, как пел Шарль Азнавур. Или "наша интеллигенция", как аттестовал ее Антон Чехов, — "лицемерная, фальшивая, истеричная, невоспитанная, ленивая."Мелкое тщеславие, разросшееся как раковая клетка. Чисто личная зависть к народному лидеру, сумевшему снискать расположение миллионов. Патологическая ненависть к нему, до странности напоминающая извращенную любовь. Вот этот вот коктейль течет в жилах таких монстров, как словацкий стрелок.Кстати, ровно ту же болезненную и чисто личную ненависть демонстрировал всегда литератор Чхартишвили. Еще в 2011 году он открыто грозил Путину судьбой Каддафи, а с тех пор его как заело — в соцсетях он регулярно намекал на "табакерку в висок" и с трусливой двусмысленностью призывал к ликвидации российского лидера. Удивительно, что параллельно с этим публиковались и экранизировались его книги, ставились его пьесы. Лишь недавно беллетриста объявили в розыск и заочно арестовали. Но сколько тщеславных маньяков он успел развратить своими постами?Западная пропаганда именно для того и шельмует каждого политика, который опирается на свой народ. Тысячу раз назовут его "диктатором", и тут какой-нибудь очередной артист больших и малых театров проснется поутру и поймет, что пора ему спасти мир от "тирана". Очень интересно было бы узнать, конечно, курировал ли кто-нибудь теракт словака, но удобство либерал-шахидов в том, что они могут действовать и в порядке инициативы, без приказа сверху.Покушение на Фицо — открытого и резкого критика западной либеральной повесточки от Украины до гей-парадов — играет на руку Брюсселю и Вашингтону. Разумеется, оно стало наглым предупреждением всем другим лидерам, которые пытаются выступать против диктатуры глобальных "неизвестных отцов". И Трампу, и Орбану, и Вучичу стоит, конечно, повнимательнее отнестись к своей безопасности.Но на самом деле ничего нового в этом нет. Расправа с неугодными лидерами — излюбленный, хотя и не афишируемый метод западной политики. Можно даже не вспоминать про так и не раскрытое до сих пор убийство Улофа Пальме. Чем, как не убийством, были смерти в гаагской тюрьме Слободана Милошевича и Здравко Толимира? По какому разряду провести наглые и жестокие убийства Тео Ван Гога и Пима Фортейна в Нидерландах?А прямо сегодня избиениям и угрозам расправ подвергаются активисты и лидеры "Альтернативы для Германии". Партия слишком успешно набирает голоса, причем выступает за те же решения, что и Фицо: прекратить помощь Украине, остановить конфликт, восстановить отношения с Россией. Пожелаем им всем успешно дожить до сентябрьских выборов. Похоже, лето предстоит жаркое.Политики убийства неугодных Запад придерживался всегда. Поражает только, как выглядит их новое оружие — либерал-убийца. На словах он (она) за все "прекрасное и высокое", а на деле — омерзительный живодер.* Запрещенная в России террористическая организация.

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аналитика, украина, россия, словакия, роберт фицо, николай гумилев, дарья трепова