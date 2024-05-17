https://ria.ru/20240517/letchik-1946808293.html

США планируют в мае выпустить украинских летчиков, переобученных на F-16

США планируют в мае выпустить украинских летчиков, переобученных на F-16 - РИА Новости, 17.05.2024

США планируют в мае выпустить украинских летчиков, переобученных на F-16

Выпуск первой группы украинских летчиков, которые переобучаются управлению американским истребителем F-16, запланирован на май, заявил РИА Новости представитель РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T22:37

2024-05-17T22:37

2024-05-17T22:37

украина

россия

нидерланды

сергей лавров

александр шульгин

нато

f-16

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Выпуск первой группы украинских летчиков, которые переобучаются управлению американским истребителем F-16, запланирован на май, заявил РИА Новости представитель национальной гвардии штата Аризона. "Мы по-прежнему ожидаем, что первый курс выпустится в этом месяце", - сказал собеседник агентства. США разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучение проходит в Аризоне. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что обучение в Аризоне проходят 12 украинских пилотов. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

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украина, россия, нидерланды, сергей лавров, александр шульгин, нато, f-16, в мире