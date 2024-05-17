https://ria.ru/20240517/kuznetsov-1946576492.html

Семье кадровика Минобороны принадлежит коттедж в элитном районе Краснодара

Семье кадровика Минобороны принадлежит коттедж в элитном районе Краснодара - РИА Новости, 17.05.2024

Семье кадровика Минобороны принадлежит коттедж в элитном районе Краснодара

Сестре жены начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого во взяточничестве, принадлежат трехэтажный... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T07:09

2024-05-17T07:09

2024-05-17T07:16

происшествия

россия

краснодар

москва

юрий кузнецов

дело замминистра обороны тимура иванова

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КРАСНОДАР, 17 мая — РИА Новости. Сестре жены начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого во взяточничестве, принадлежат трехэтажный коттедж в элитном районе Краснодара, а также квартира, на данный момент хозяева находятся за границей, рассказала РИА Новости домработница коттеджа. По версии следствия, Кузнецов в 2021–2023 годах на посту начальника восьмого управления Генштаба ВС России получил взятку "от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу". Генерал отправлен в СИЗО. Накануне пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщила об аресте Левы Мартиросяна, который был знаком с Кузнецовым по службе и который обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. Говоря о коттедже, домработница сказала: "Здесь все нормально, здесь все прекрасно". "Он (Юрий Кузнецов — Прим. ред.) приезжал давно уже, они на машине приезжали в ноябре или октябре (2023 года — Прим. ред.)… Инна (сестра жены Кузнецова — Прим. ред.) скоро будет, в июне", - рассказала женщина. По ее словам, свояки Кузнецова живут в этом доме больше 20 лет, и все это время женщина здесь работает. Собеседница агентства добавила, что Инна с мужем находится сейчас за границей, но продолжает общение с сестрой. Домработница также рассказала, что у свояков Кузнецова в городе есть еще и квартира. Ранее корреспондент РИА Новости выяснила, что фигуранту дела о даче взятки Мартиросяну принадлежат в Краснодаре два отеля, столовая и продуктовый магазин, которые имеют общее название "Рай".

https://ria.ru/20240516/kuznetsov-1946298064.html

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происшествия, россия, краснодар, москва, юрий кузнецов, дело замминистра обороны тимура иванова