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Семье кадровика Минобороны принадлежит коттедж в элитном районе Краснодара - РИА Новости, 17.05.2024
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07:09 17.05.2024 (обновлено: 07:16 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/kuznetsov-1946576492.html
Семье кадровика Минобороны принадлежит коттедж в элитном районе Краснодара
Семье кадровика Минобороны принадлежит коттедж в элитном районе Краснодара - РИА Новости, 17.05.2024
Семье кадровика Минобороны принадлежит коттедж в элитном районе Краснодара
Сестре жены начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого во взяточничестве, принадлежат трехэтажный... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T07:09
2024-05-17T07:16
происшествия
россия
краснодар
москва
юрий кузнецов
дело замминистра обороны тимура иванова
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КРАСНОДАР, 17 мая — РИА Новости. Сестре жены начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого во взяточничестве, принадлежат трехэтажный коттедж в элитном районе Краснодара, а также квартира, на данный момент хозяева находятся за границей, рассказала РИА Новости домработница коттеджа. По версии следствия, Кузнецов в 2021–2023 годах на посту начальника восьмого управления Генштаба ВС России получил взятку "от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу". Генерал отправлен в СИЗО. Накануне пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщила об аресте Левы Мартиросяна, который был знаком с Кузнецовым по службе и который обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. Говоря о коттедже, домработница сказала: "Здесь все нормально, здесь все прекрасно". "Он (Юрий Кузнецов — Прим. ред.) приезжал давно уже, они на машине приезжали в ноябре или октябре (2023 года — Прим. ред.)… Инна (сестра жены Кузнецова — Прим. ред.) скоро будет, в июне", - рассказала женщина. По ее словам, свояки Кузнецова живут в этом доме больше 20 лет, и все это время женщина здесь работает. Собеседница агентства добавила, что Инна с мужем находится сейчас за границей, но продолжает общение с сестрой. Домработница также рассказала, что у свояков Кузнецова в городе есть еще и квартира. Ранее корреспондент РИА Новости выяснила, что фигуранту дела о даче взятки Мартиросяну принадлежат в Краснодаре два отеля, столовая и продуктовый магазин, которые имеют общее название "Рай".
https://ria.ru/20240516/kuznetsov-1946298064.html
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происшествия, россия, краснодар, москва, юрий кузнецов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Краснодар, Москва, Юрий Кузнецов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Семье кадровика Минобороны принадлежит коттедж в элитном районе Краснодара

Сестре жены генерала Кузнецова принадлежит элитный коттедж в Краснодаре

© Фото : Минобороны РоссииЮрий Кузнецов
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : Минобороны России
Юрий Кузнецов. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 мая — РИА Новости. Сестре жены начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого во взяточничестве, принадлежат трехэтажный коттедж в элитном районе Краснодара, а также квартира, на данный момент хозяева находятся за границей, рассказала РИА Новости домработница коттеджа.
По версии следствия, Кузнецов в 2021–2023 годах на посту начальника восьмого управления Генштаба ВС России получил взятку "от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу". Генерал отправлен в СИЗО. Накануне пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщила об аресте Левы Мартиросяна, который был знаком с Кузнецовым по службе и который обвиняется в даче взятки в особо крупном размере.
Говоря о коттедже, домработница сказала: "Здесь все нормально, здесь все прекрасно".
"Он (Юрий Кузнецов — Прим. ред.) приезжал давно уже, они на машине приезжали в ноябре или октябре (2023 года — Прим. ред.)… Инна (сестра жены Кузнецова — Прим. ред.) скоро будет, в июне", - рассказала женщина.
По ее словам, свояки Кузнецова живут в этом доме больше 20 лет, и все это время женщина здесь работает. Собеседница агентства добавила, что Инна с мужем находится сейчас за границей, но продолжает общение с сестрой. Домработница также рассказала, что у свояков Кузнецова в городе есть еще и квартира.
Ранее корреспондент РИА Новости выяснила, что фигуранту дела о даче взятки Мартиросяну принадлежат в Краснодаре два отеля, столовая и продуктовый магазин, которые имеют общее название "Рай".
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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ПроисшествияРоссияКраснодарМоскваЮрий КузнецовДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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