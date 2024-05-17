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Стали известны подробности по делу об убийстве солистки Una Котовой
Стали известны подробности по делу об убийстве солистки Una Котовой - РИА Новости, 17.05.2024
Стали известны подробности по делу об убийстве солистки Una Котовой
Солистка петербургской группы Una Анастасия Котова скончалась от побоев, в гибели певицы подозревается ее друг, предположительно, он был пьян, сообщил РИА... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:24
2024-05-17T13:24
2024-05-17T13:28
происшествия
россия
колпинский район
колпино
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Солистка петербургской группы Una Анастасия Котова скончалась от побоев, в гибели певицы подозревается ее друг, предположительно, он был пьян, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его информации, в среду вечером в полицию Колпинского района обратился местный житель, который рассказал, что в квартире дома №33 на Тверской улице в городе Колпино "его девушка лежит вся в крови" после того, как они подрались. "Полицейские на месте происшествия установили, что в ходе внезапной ссоры, которая переросла в обоюдную драку, мужчина, который был пьян, избил свою 37-летнюю знакомую. Она скончалась на месте", – сказал собеседник агентства. Он уточнил, что погибла солистка петербургской группы Una Анастасия Котова. Подозреваемый, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, доставлен в полицию. Решается вопрос о возбуждении дела. Группа Una на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила о трагической гибели Котовой, не уточнив подробностей. Официальными комментариями регионального главка МВД РФ и городского главка СК РФ по этому происшествию РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, россия, колпинский район, колпино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Колпинский район, Колпино, Следственный комитет России (СК РФ)
Стали известны подробности по делу об убийстве солистки Una Котовой
Солистку петербургской группы Una Котову до смерти избил ее друг
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Солистка петербургской группы Una Анастасия Котова скончалась от побоев, в гибели певицы подозревается ее друг, предположительно, он был пьян, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его информации, в среду вечером в полицию Колпинского района
обратился местный житель, который рассказал, что в квартире дома №33 на Тверской улице в городе Колпино
"его девушка лежит вся в крови" после того, как они подрались.
"Полицейские на месте происшествия установили, что в ходе внезапной ссоры, которая переросла в обоюдную драку, мужчина, который был пьян, избил свою 37-летнюю знакомую. Она скончалась на месте", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что погибла солистка петербургской группы Una Анастасия Котова. Подозреваемый, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, доставлен в полицию. Решается вопрос о возбуждении дела.
Группа Una на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила о трагической гибели Котовой, не уточнив подробностей.
Официальными комментариями регионального главка МВД РФ
и городского главка СК
РФ по этому происшествию РИА Новости пока не располагает.