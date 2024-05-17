https://ria.ru/20240517/kotova-1946658498.html

Стали известны подробности по делу об убийстве солистки Una Котовой

Стали известны подробности по делу об убийстве солистки Una Котовой - РИА Новости, 17.05.2024

Стали известны подробности по делу об убийстве солистки Una Котовой

Солистка петербургской группы Una Анастасия Котова скончалась от побоев, в гибели певицы подозревается ее друг, предположительно, он был пьян, сообщил РИА... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:24

2024-05-17T13:24

2024-05-17T13:28

происшествия

россия

колпинский район

колпино

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Солистка петербургской группы Una Анастасия Котова скончалась от побоев, в гибели певицы подозревается ее друг, предположительно, он был пьян, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его информации, в среду вечером в полицию Колпинского района обратился местный житель, который рассказал, что в квартире дома №33 на Тверской улице в городе Колпино "его девушка лежит вся в крови" после того, как они подрались. "Полицейские на месте происшествия установили, что в ходе внезапной ссоры, которая переросла в обоюдную драку, мужчина, который был пьян, избил свою 37-летнюю знакомую. Она скончалась на месте", – сказал собеседник агентства. Он уточнил, что погибла солистка петербургской группы Una Анастасия Котова. Подозреваемый, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, доставлен в полицию. Решается вопрос о возбуждении дела. Группа Una на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила о трагической гибели Котовой, не уточнив подробностей. Официальными комментариями регионального главка МВД РФ и городского главка СК РФ по этому происшествию РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240509/reper-1945006277.html

https://ria.ru/20240117/sud-1921939112.html

россия

колпинский район

колпино

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происшествия, россия, колпинский район, колпино, следственный комитет россии (ск рф)