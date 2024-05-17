https://ria.ru/20240517/kosmodromy-1946573892.html
РКЦ "Прогресс" ведет переговоры по строительству космодромов за рубежом
РКЦ "Прогресс" ведет переговоры по строительству космодромов за рубежом - РИА Новости, 17.05.2024
РКЦ "Прогресс" ведет переговоры по строительству космодромов за рубежом
Самарский ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" ведет с зарубежными государствами переговоры по строительству на их территории космодромов, сообщил в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T06:19
2024-05-17T06:19
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Самарский ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" ведет с зарубежными государствами переговоры по строительству на их территории космодромов, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Баранов. "Многим зарубежным специалистам понятны преимущества ракетной техники нашего производства, мы ведем переговоры с рядом стран по строительству на их территории космодромов", - сказал Баранов. Он напомнил, что в 2022 году было прекращено сотрудничество с Францией по реализации проекта "Союз" в ГКЦ" (на космодроме Европейского космического агентства (ЕКА) Куру во французской Гвиане). Пуски прекратились по инициативе европейской стороны, несмотря на очевидную для них выгоду при использовании наших ракет по сравнению с носителями их разработки, подчеркнул Баранов. Космодром Куру, известный также под официальным называнием Гвианский космический центр, расположен во французском департаменте Гвиана в северо-восточной части Южной Америки на побережье Атлантического океана. Запуски российских ракет с этого космодрома проводились в рамках сотрудничества "Роскосмоса" и ЕКА. С марта 2022 года пуски российских ракет были прекращены.
https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946348641.html
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космос - риа наука, франция, южная америка, атлантический океан, роскосмос, россия, в мире
Космос - РИА Наука, Франция, Южная Америка, Атлантический океан, Роскосмос, Россия, В мире
РКЦ "Прогресс" ведет переговоры по строительству космодромов за рубежом
Баранов: РКЦ "Прогресс" ведет переговоры по строительству космодромов за рубежом