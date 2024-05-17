https://ria.ru/20240517/kononenko-1946685129.html

Коллектив RT принес соболезнования родным и близким журналиста Кононенко

Коллектив RT принес соболезнования родным и близким журналиста Кононенко - РИА Новости, 17.05.2024

Коллектив RT принес соболезнования родным и близким журналиста Кононенко

Коллектив RT принес соболезнования родным и близким журналиста Максима Кононенко, он умер во вторник на 54-м году жизни, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:48

2024-05-17T14:48

2024-05-17T14:48

происшествия

москва

телеканал rt

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Коллектив RT принес соболезнования родным и близким журналиста Максима Кононенко, он умер во вторник на 54-м году жизни, рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала RT. "Сегодня мы простились с нашим коллегой, талантливым журналистом Максимом Кононенко, который продолжал работать на канале до последнего дня. Коллектив RT скорбит об утрате вместе с его семьей. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким", - отметили в пресс-службе. Ранее в Telegram-канале RT сообщалось, что журналист Максим Кононенко умер на 54-м году жизни. Отмечалось, что о гибели журналиста телеканалу сообщила его супруга. По данным "ВестиFM" прощание должно было состоятся в пятницу в храме Живоначальной Троицы в городе Троицке. Похоронят Кононенко на кладбище Губцево.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, телеканал rt