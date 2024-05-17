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Коллектив RT принес соболезнования родным и близким журналиста Кононенко - РИА Новости, 17.05.2024
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14:48 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/kononenko-1946685129.html
Коллектив RT принес соболезнования родным и близким журналиста Кононенко
Коллектив RT принес соболезнования родным и близким журналиста Кононенко - РИА Новости, 17.05.2024
Коллектив RT принес соболезнования родным и близким журналиста Кононенко
Коллектив RT принес соболезнования родным и близким журналиста Максима Кононенко, он умер во вторник на 54-м году жизни, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:48
2024-05-17T14:48
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Коллектив RT принес соболезнования родным и близким журналиста Максима Кононенко, он умер во вторник на 54-м году жизни, рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала RT. "Сегодня мы простились с нашим коллегой, талантливым журналистом Максимом Кононенко, который продолжал работать на канале до последнего дня. Коллектив RT скорбит об утрате вместе с его семьей. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким", - отметили в пресс-службе. Ранее в Telegram-канале RT сообщалось, что журналист Максим Кононенко умер на 54-м году жизни. Отмечалось, что о гибели журналиста телеканалу сообщила его супруга. По данным "ВестиFM" прощание должно было состоятся в пятницу в храме Живоначальной Троицы в городе Троицке. Похоронят Кононенко на кладбище Губцево.
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происшествия, москва, телеканал rt
Происшествия, Москва, Телеканал RT
Коллектив RT принес соболезнования родным и близким журналиста Кононенко

Коллектив RT принес соболезнования близким умершего во вторник Максима Кононенко

© Фото : из личного архиваМаксим Кононенко
Максим Кононенко - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : из личного архива
Максим Кононенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Коллектив RT принес соболезнования родным и близким журналиста Максима Кононенко, он умер во вторник на 54-м году жизни, рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала RT.
"Сегодня мы простились с нашим коллегой, талантливым журналистом Максимом Кононенко, который продолжал работать на канале до последнего дня. Коллектив RT скорбит об утрате вместе с его семьей. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким", - отметили в пресс-службе.
Ранее в Telegram-канале RT сообщалось, что журналист Максим Кононенко умер на 54-м году жизни. Отмечалось, что о гибели журналиста телеканалу сообщила его супруга. По данным "ВестиFM" прощание должно было состоятся в пятницу в храме Живоначальной Троицы в городе Троицке. Похоронят Кононенко на кладбище Губцево.
 
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