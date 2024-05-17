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Глава ЮАР не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 17.05.2024 (обновлено: 10:28 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/konferentsiya-1946596674.html
Глава ЮАР не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Глава ЮАР не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 17.05.2024
Глава ЮАР не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Президент ЮАР Сирил Рамафоса не будет принимать участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов, сообщили РИА... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T10:15
2024-05-17T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
юар
украина
швейцария
сирил рамафоса
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса не будет принимать участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов, сообщили РИА Новости в офисе президента.Пресс-секретарь офиса южноафриканского президента Винсент Магвенья заявил РИА Новости, что глава ЮАР не сможет принять участие в мероприятии "в связи с конституционными процессами после выборов, которые потребуют его присутствия".Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240516/konferentsiya-1946320805.html
https://ria.ru/20240513/shveytsariya-1945577827.html
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в мире, юар, украина, швейцария, сирил рамафоса, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЮАР, Украина, Швейцария, Сирил Рамафоса, Россия
Глава ЮАР не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Глава ЮАР Рамафоса не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса не будет принимать участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов, сообщили РИА Новости в офисе президента.
Пресс-секретарь офиса южноафриканского президента Винсент Магвенья заявил РИА Новости, что глава ЮАР не сможет принять участие в мероприятии "в связи с конституционными процессами после выборов, которые потребуют его присутствия".
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Песков оценил перспективы мирной конференции в Швейцарии по Украине
16 мая, 08:18
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
МИД Швейцарии: на конференции по Украине обсудят не только "формулу мира"
13 мая, 13:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЮАРУкраинаШвейцарияСирил РамафосаРоссия
 
 
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