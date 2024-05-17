https://ria.ru/20240517/konferentsiya-1946596674.html

Глава ЮАР не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Глава ЮАР не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 17.05.2024

Глава ЮАР не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Президент ЮАР Сирил Рамафоса не будет принимать участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов, сообщили РИА... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T10:15

2024-05-17T10:15

2024-05-17T10:28

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса не будет принимать участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов, сообщили РИА Новости в офисе президента.Пресс-секретарь офиса южноафриканского президента Винсент Магвенья заявил РИА Новости, что глава ЮАР не сможет принять участие в мероприятии "в связи с конституционными процессами после выборов, которые потребуют его присутствия".Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240516/konferentsiya-1946320805.html

https://ria.ru/20240513/shveytsariya-1945577827.html

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