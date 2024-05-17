https://ria.ru/20240517/kollektiv-1946694410.html
Опрос показал, как компании поддерживают дружеские отношения в коллективе
Опрос показал, как компании поддерживают дружеские отношения в коллективе - РИА Новости, 17.05.2024
Опрос показал, как компании поддерживают дружеские отношения в коллективе
Примерно 46% работодателей проводят специальные мероприятия для укрепления отношений в коллективе, а 51% считают, что работники сами решат, дружить с коллегами... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:23
2024-05-17T15:23
2024-05-17T15:23
общество
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Примерно 46% работодателей проводят специальные мероприятия для укрепления отношений в коллективе, а 51% считают, что работники сами решат, дружить с коллегами или нет, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть у РИА Новости. "Почти половина опрошенных работодателей (46%) стремятся поддерживать дружеские отношения в коллективе и проводят специальные мероприятия для этого. 51% уверены, что сотрудники должны сами решать, дружить с коллегами или нет. 3% организаций полагают, что дружба среди сотрудников может снижать концентрацию в коллективе. 1% не видят в этом смысла", - говорится в документе. Согласно опросу, 75% поддерживающих в коллективе дружескую атмосферу работодателей делают это для формирования корпоративной культуры. Чуть менее половины респондентов (49%) считают, что теплые отношения повышают удовлетворенность сотрудников работой. Кроме того, 28% участников исследования уверены, что люди, у которых на работе есть друг, сильнее вовлечены в работу. А 26% отметили повышение эффективности работников благодаря дружбе с коллегами. 11% таким образом справляются с текучкой кадров. "Девять процентов знакомят коллектив, так как из-за удаленного и гибридного графика сотрудники могут не знать друг друга. 3% выбрали вариант "Другое", где в том числе отметили необходимость комфортной обстановки в месте, где люди проводят большую часть жизни", - отмечается в исследовании. Около 37% представителей от общего числа опрошенных компаний вне работы дружат с коллегами и с подчиненными. Столько же приятельствуют. У 11% респондентов есть близкий друг в офисе. 3% дружат только с равными в должности, а 13% сохраняют дистанцию в со всеми. В исследовании, которое проводилось методом опроса с 6 по 13 мая, поучаствовало более 400 представителей бизнеса из всех регионов России. Из них доля микробизнеса составляет 13%, малого бизнеса - 33%, среднего - 21%, крупного - 33%.
https://ria.ru/20231103/uvolneniya-1907082892.html
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общество, россия
Опрос показал, как компании поддерживают дружеские отношения в коллективе
Исследование: около 46% работодателей пытаются укрепить дружбу в коллективе
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Примерно 46% работодателей проводят специальные мероприятия для укрепления отношений в коллективе, а 51% считают, что работники сами решат, дружить с коллегами или нет, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть у РИА Новости.
«
"Почти половина опрошенных работодателей (46%) стремятся поддерживать дружеские отношения в коллективе и проводят специальные мероприятия для этого. 51% уверены, что сотрудники должны сами решать, дружить с коллегами или нет. 3% организаций полагают, что дружба среди сотрудников может снижать концентрацию в коллективе. 1% не видят в этом смысла", - говорится в документе.
Согласно опросу, 75% поддерживающих в коллективе дружескую атмосферу работодателей делают это для формирования корпоративной культуры. Чуть менее половины респондентов (49%) считают, что теплые отношения повышают удовлетворенность сотрудников работой.
Кроме того, 28% участников исследования уверены, что люди, у которых на работе есть друг, сильнее вовлечены в работу. А 26% отметили повышение эффективности работников благодаря дружбе с коллегами. 11% таким образом справляются с текучкой кадров.
"Девять процентов знакомят коллектив, так как из-за удаленного и гибридного графика сотрудники могут не знать друг друга. 3% выбрали вариант "Другое", где в том числе отметили необходимость комфортной обстановки в месте, где люди проводят большую часть жизни", - отмечается в исследовании.
Около 37% представителей от общего числа опрошенных компаний вне работы дружат с коллегами и с подчиненными. Столько же приятельствуют. У 11% респондентов есть близкий друг в офисе. 3% дружат только с равными в должности, а 13% сохраняют дистанцию в со всеми.
В исследовании, которое проводилось методом опроса с 6 по 13 мая, поучаствовало более 400 представителей бизнеса из всех регионов России. Из них доля микробизнеса составляет 13%, малого бизнеса - 33%, среднего - 21%, крупного - 33%.