Рейтинг@Mail.ru
Сестра Ким Чен Ына раскритиковала сообщения об оружейных сделках с Россией - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:29 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/kndr-1946561644.html
Сестра Ким Чен Ына раскритиковала сообщения об оружейных сделках с Россией
Сестра Ким Чен Ына раскритиковала сообщения об оружейных сделках с Россией - РИА Новости, 17.05.2024
Сестра Ким Чен Ына раскритиковала сообщения об оружейных сделках с Россией
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына назвала абсурдными и полными выдумок сообщения об оружейных сделках между КНДР и Россией, передает Центральное... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T01:29
2024-05-17T01:29
в мире
россия
москва
ким е чжон
ким чен ын
дмитрий песков
оон
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576083623_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_ce0e974b3477f21e1ca99f790937fce6.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына назвала абсурдными и полными выдумок сообщения об оружейных сделках между КНДР и Россией, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Как заявила Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), дезинформацию об экспорте оружия в Россию распространяют "враждебные силы", чтобы ввести в заблуждение общественность. "Как мы уже не раз заявляли, "версия об оружейных сделках между КНДР и РФ", полная неточных мнений и выдумок, является абсурдной гипотезой, которую не имеет никакого смысла оценивать и комментировать", - цитирует агентство заявление для печати Ким Ё Чжон. Она отметила, что в последнее время оборонная промышленность КНДР продолжает стремительное развитие. "Вот почему не может идти речь о возможности экспорта (оружия). У нас нет желания экспортировать и предать гласности наш военно-технический потенциал", - говорится в заявлении. Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оставил заявления о таких поставках без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.
https://ria.ru/20240513/kndr-1945517865.html
https://ria.ru/20240516/koreya-1946318261.html
россия
москва
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576083623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4443acc0bf3f4e10e599760724a5e5ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, ким е чжон, ким чен ын, дмитрий песков, оон, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Москва, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков, ООН, КНДР (Северная Корея)
Сестра Ким Чен Ына раскритиковала сообщения об оружейных сделках с Россией

Сестра Ким Чен Ына назвала сообщения об оружейных сделках с Россией абсурдными

© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Ё Чжон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына назвала абсурдными и полными выдумок сообщения об оружейных сделках между КНДР и Россией, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как заявила Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), дезинформацию об экспорте оружия в Россию распространяют "враждебные силы", чтобы ввести в заблуждение общественность.
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
МИД КНДР предостерег Запад от увеличения военного присутствия в АТР
13 мая, 10:52
"Как мы уже не раз заявляли, "версия об оружейных сделках между КНДР и РФ", полная неточных мнений и выдумок, является абсурдной гипотезой, которую не имеет никакого смысла оценивать и комментировать", - цитирует агентство заявление для печати Ким Ё Чжон.
Она отметила, что в последнее время оборонная промышленность КНДР продолжает стремительное развитие.
"Вот почему не может идти речь о возможности экспорта (оружия). У нас нет желания экспортировать и предать гласности наш военно-технический потенциал", - говорится в заявлении.
Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оставил заявления о таких поставках без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Российский посол объяснил ухудшение отношений с Южной Кореей
Вчера, 07:45
 
В миреРоссияМоскваКим Е ЧжонКим Чен ЫнДмитрий ПесковООНКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала