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Сестра Ким Чен Ына раскритиковала сообщения об оружейных сделках с Россией

Сестра Ким Чен Ына раскритиковала сообщения об оружейных сделках с Россией - РИА Новости, 17.05.2024

Сестра Ким Чен Ына раскритиковала сообщения об оружейных сделках с Россией

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына назвала абсурдными и полными выдумок сообщения об оружейных сделках между КНДР и Россией, передает Центральное... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T01:29

2024-05-17T01:29

2024-05-17T01:29

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына назвала абсурдными и полными выдумок сообщения об оружейных сделках между КНДР и Россией, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Как заявила Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), дезинформацию об экспорте оружия в Россию распространяют "враждебные силы", чтобы ввести в заблуждение общественность. "Как мы уже не раз заявляли, "версия об оружейных сделках между КНДР и РФ", полная неточных мнений и выдумок, является абсурдной гипотезой, которую не имеет никакого смысла оценивать и комментировать", - цитирует агентство заявление для печати Ким Ё Чжон. Она отметила, что в последнее время оборонная промышленность КНДР продолжает стремительное развитие. "Вот почему не может идти речь о возможности экспорта (оружия). У нас нет желания экспортировать и предать гласности наш военно-технический потенциал", - говорится в заявлении. Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оставил заявления о таких поставках без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.

https://ria.ru/20240513/kndr-1945517865.html

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