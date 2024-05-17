https://ria.ru/20240517/kitay-1946756496.html

Ученые из России и Китая будут вместе обучать ИИ для дронов

Ученые из России и Китая будут вместе обучать ИИ для дронов - РИА Новости, 17.05.2024

Ученые из России и Китая будут вместе обучать ИИ для дронов

Ученые совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в городе Шэньчжэне занимаются обучением искусственного интеллекта для дронов, заявил РИА Новости на РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:19

2024-05-17T18:19

2024-05-17T18:19

технологии

харбин

китай

хэйлунцзян

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искусственный интеллект (ии)

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ХАРБИН (Китай), 17 мая - РИА Новости. Ученые совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в городе Шэньчжэне занимаются обучением искусственного интеллекта для дронов, заявил РИА Новости на полях Российско-китайского ЭКСПО в Харбине начальник управления по науке и исследованиям университета Дмитрий Штарев. По словам Штарева, технологии беспилотных средств являются одним из активно развивающихся научных направлений в университете. "На ЭКСПО мы привезли несколько моделей дронов, которые у нас разрабатываются. Это классические дроны, которые больше приспособлены под доставку больших грузов, так и миниатюрные модели", - сказал он. В частности, университет представил на ЭКСПО дрон-бабочку. В сложенном состоянии все лопасти у дрона сложены в корпус, фактически, он представляет собой тубу, что уменьшает габариты при транспортировке. Запускается такой дрон нетипичным способом - при помощи подбрасывания вверх. Используется такой дрон, по словам Штарева, в частности, для мониторинга природных и техногенных систем, больших скоплений людей. Помимо разработки дронов, лаборатории совместного университета занимаются обучением искусственного интеллекта для дронов, отметил Штарев. "Наши лаборатории занимаются анализом изображений, которые получают дроны, чтобы анализировать и самостоятельно принимать решения о том, где они находятся, как себя позиционировать в пространстве", - сказал он. Штарев отметил, что это направление является очень актуальным на сегодняшний день, особенно на фоне распространения систем автономной доставки в мире. Это нужно для того, чтобы дроны самостоятельно принимали решения, самостоятельно строили карту, оказавшись в незнакомых местах. Основная цель совместной работы по этому направлению, как отметил Штарев, "натренировать искусственный интеллект, разработать алгоритмы". Он допустил, что в будущем разрабатываемые алгоритмы могут поступить в продажу, применяться они могут в дронах-доставщиках. Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне создан Московским государственным университетом имени Ломоносова, Пекинским политехническим институтом (университетом) и Муниципальным Народным правительством Шэньчжэня, ключевой задачей совместного университета заявлена подготовка в Китае на базе российских образовательных программ молодых специалистов, необходимых для реализации экономических проектов двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие диалога культур и взаимопонимания народов. Восьмое Российско-Китайское Экспо в пятницу открылось в Харбине в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Выставка в этом году проходит с 17 по 21 мая.

https://ria.ru/20240517/kitay-1946624133.html

https://ria.ru/20240403/drony-1937489472.html

https://ria.ru/20240516/knr-1946396503.html

харбин

китай

хэйлунцзян

россия

шэньчжэнь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, харбин, китай, хэйлунцзян, россия, шэньчжэнь, в мире, искусственный интеллект (ии)