https://ria.ru/20240517/kitay-1946748102.html
Эксперт оценил перспективы нефтепровода в Китай
Эксперт оценил перспективы нефтепровода в Китай - РИА Новости, 17.05.2024
Эксперт оценил перспективы нефтепровода в Китай
Новый трубопровод для поставок нефти в Китай мог бы сделать российский экспорт менее уязвимым к западным санкциям, которые нацелены в основном на морские... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:56
2024-05-17T17:56
2024-05-17T17:56
экономика
китай
россия
игорь юшков
владимир путин
фонд национальной энергетической безопасности
сила сибири — 2
энергетика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Новый трубопровод для поставок нефти в Китай мог бы сделать российский экспорт менее уязвимым к западным санкциям, которые нацелены в основном на морские перевозки нефти, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Президент России Владимир Путин сообщил в пятницу, что по одному маршруту с газопроводом "Сила Сибири 2" можно проложить и нефтепровод в Китай, который обеспечит рост поставок в страну. Или возможно приобрести дополнительный флот, чтобы нарастить экспорт нефти через Севморпуть. Путин отметил, что специалистам предстоит оценить эти варианты. "В чём может быть логика этого потенциального нефтепроводного проекта? В том, что когда мы перевозим по морю, то мы более-менее уязвимы. То есть там есть какие-то возможности вставлять палки в колёса", - считает собеседник агентства. Так, например, он говорит, что возможно физически перекрывать морские поставки: перекрыть проливы или просто в море отлавливать танкеры. Также, отметил эксперт, существует потолок цен на российскую нефть, который ограничивает круг страхователей танкерных перевозок. Наконец, в целом морские поставки дорожают. Но если строить нефтепровод, то большой мощности, от 10 и более миллионов тонн в год, считает Юшков. При этом эксперт отметил, что в одном коридоре с "Силой Сибири 2" прокладывать нефтяную трубу будет дешевле, поскольку инфраструктура будет одинаковая, дороги, линии электропередач и прочее. "Пока этот проект никак не обсуждался, финансирование не обсуждалось, коммерческих контрактов на поставки не заключалось. Поэтому здесь всё-таки только начальная стадия переговоров", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20240517/putin-1946676003.html
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экономика, китай, россия, игорь юшков, владимир путин, фонд национальной энергетической безопасности, сила сибири — 2, энергетика, в мире
Экономика, Китай, Россия, Игорь Юшков, Владимир Путин, Фонд национальной энергетической безопасности, Сила Сибири — 2, Энергетика, В мире
Эксперт оценил перспективы нефтепровода в Китай
Эксперт Юшков: нефтепровод в КНР может сделать экспорт менее уязвимым к санкциям
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Новый трубопровод для поставок нефти в Китай мог бы сделать российский экспорт менее уязвимым к западным санкциям, которые нацелены в основном на морские перевозки нефти, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Президент России Владимир Путин
сообщил в пятницу, что по одному маршруту с газопроводом "Сила Сибир
и 2" можно проложить и нефтепровод в Китай, который обеспечит рост поставок в страну. Или возможно приобрести дополнительный флот, чтобы нарастить экспорт нефти через Севморпуть. Путин отметил, что специалистам предстоит оценить эти варианты.
"В чём может быть логика этого потенциального нефтепроводного проекта? В том, что когда мы перевозим по морю, то мы более-менее уязвимы. То есть там есть какие-то возможности вставлять палки в колёса", - считает собеседник агентства.
Так, например, он говорит, что возможно физически перекрывать морские поставки: перекрыть проливы или просто в море отлавливать танкеры. Также, отметил эксперт, существует потолок цен на российскую нефть, который ограничивает круг страхователей танкерных перевозок. Наконец, в целом морские поставки дорожают.
Но если строить нефтепровод, то большой мощности, от 10 и более миллионов тонн в год, считает Юшков. При этом эксперт отметил, что в одном коридоре с "Силой Сибири 2" прокладывать нефтяную трубу будет дешевле, поскольку инфраструктура будет одинаковая, дороги, линии электропередач и прочее.
"Пока этот проект никак не обсуждался, финансирование не обсуждалось, коммерческих контрактов на поставки не заключалось. Поэтому здесь всё-таки только начальная стадия переговоров", - заключил эксперт.