https://ria.ru/20240517/kitay-1946748102.html

Эксперт оценил перспективы нефтепровода в Китай

Эксперт оценил перспективы нефтепровода в Китай - РИА Новости, 17.05.2024

Эксперт оценил перспективы нефтепровода в Китай

Новый трубопровод для поставок нефти в Китай мог бы сделать российский экспорт менее уязвимым к западным санкциям, которые нацелены в основном на морские... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:56

2024-05-17T17:56

2024-05-17T17:56

экономика

китай

россия

игорь юшков

владимир путин

фонд национальной энергетической безопасности

сила сибири — 2

энергетика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Новый трубопровод для поставок нефти в Китай мог бы сделать российский экспорт менее уязвимым к западным санкциям, которые нацелены в основном на морские перевозки нефти, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Президент России Владимир Путин сообщил в пятницу, что по одному маршруту с газопроводом "Сила Сибири 2" можно проложить и нефтепровод в Китай, который обеспечит рост поставок в страну. Или возможно приобрести дополнительный флот, чтобы нарастить экспорт нефти через Севморпуть. Путин отметил, что специалистам предстоит оценить эти варианты. "В чём может быть логика этого потенциального нефтепроводного проекта? В том, что когда мы перевозим по морю, то мы более-менее уязвимы. То есть там есть какие-то возможности вставлять палки в колёса", - считает собеседник агентства. Так, например, он говорит, что возможно физически перекрывать морские поставки: перекрыть проливы или просто в море отлавливать танкеры. Также, отметил эксперт, существует потолок цен на российскую нефть, который ограничивает круг страхователей танкерных перевозок. Наконец, в целом морские поставки дорожают. Но если строить нефтепровод, то большой мощности, от 10 и более миллионов тонн в год, считает Юшков. При этом эксперт отметил, что в одном коридоре с "Силой Сибири 2" прокладывать нефтяную трубу будет дешевле, поскольку инфраструктура будет одинаковая, дороги, линии электропередач и прочее. "Пока этот проект никак не обсуждался, финансирование не обсуждалось, коммерческих контрактов на поставки не заключалось. Поэтому здесь всё-таки только начальная стадия переговоров", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240517/putin-1946676003.html

https://ria.ru/20240507/khankhuey-1944463997.html

китай

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экономика, китай, россия, игорь юшков, владимир путин, фонд национальной энергетической безопасности, сила сибири — 2, энергетика, в мире