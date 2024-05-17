МИД КНР: Россия и Китай должны твердо стоять на правильной стороне истории
МИД КНР: на РФ и КНР лежит ответственность стоять на правильной стороне истории
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 17 мая – РИА Новости. На России и Китае лежит ответственность твердо стоять на правильной стороне истории и играть конструктивную роль в поддержании мировой безопасности, заявил в пятницу директор департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь.
"Китай и Россия, будучи мировыми державами, несут ответственность и обязательство за то, чтобы твердо стоять на правильной стороне истории, на стороне человеческого развития и прогресса, а также играть конструктивную роль в обеспечении мировой безопасности, стабильности, развития и процветания", - заявил Лю Бинь, комментируя государственный визит в Китай президента РФ Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом, это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания и официального вступления в должность. В первый день визита, 16 мая, Путин посетил Пекин, где состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне и был подписан целый пакет документов о сотрудничестве двух стран. Второй день визита в Китай он проводит в Харбине, который называют самым "русским" городом КНР, центральным мероприятием программы стало участие российского лидера в церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО.