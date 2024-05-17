https://ria.ru/20240517/kitay-1946646695.html

МИД КНР: Россия и Китай должны твердо стоять на правильной стороне истории

МИД КНР: Россия и Китай должны твердо стоять на правильной стороне истории - РИА Новости, 17.05.2024

МИД КНР: Россия и Китай должны твердо стоять на правильной стороне истории

На России и Китае лежит ответственность твердо стоять на правильной стороне истории и играть конструктивную роль в поддержании мировой безопасности, заявил в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:59

2024-05-17T12:59

2024-05-17T12:59

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китай

россия

европа

владимир путин

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ПЕКИН, 17 мая – РИА Новости. На России и Китае лежит ответственность твердо стоять на правильной стороне истории и играть конструктивную роль в поддержании мировой безопасности, заявил в пятницу директор департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь. "Китай и Россия, будучи мировыми державами, несут ответственность и обязательство за то, чтобы твердо стоять на правильной стороне истории, на стороне человеческого развития и прогресса, а также играть конструктивную роль в обеспечении мировой безопасности, стабильности, развития и процветания", - заявил Лю Бинь, комментируя государственный визит в Китай президента РФ Владимира Путина. Президент России Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом, это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания и официального вступления в должность. В первый день визита, 16 мая, Путин посетил Пекин, где состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне и был подписан целый пакет документов о сотрудничестве двух стран. Второй день визита в Китай он проводит в Харбине, который называют самым "русским" городом КНР, центральным мероприятием программы стало участие российского лидера в церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО.

https://ria.ru/20240516/vizit-1946454850.html

китай

россия

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в мире, китай, россия, европа, владимир путин