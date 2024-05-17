https://ria.ru/20240517/kitay-1946643711.html

Китай искренне стремится к решению украинского кризиса, заявил Путин

Китай искренне стремится к решению украинского кризиса, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

Китай искренне стремится к решению украинского кризиса, заявил Путин

Тема урегулирования украинского кризиса затрагивалась в ходе неформальной встречи лидеров Китая и РФ, КНР искренне стремится к решению этой проблемы, заявил... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:55

2024-05-17T12:55

2024-05-17T13:09

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Тема урегулирования украинского кризиса затрагивалась в ходе неформальной встречи лидеров Китая и РФ, КНР искренне стремится к решению этой проблемы, заявил президент России Владимир Путин."Тема урегулирования украинского кризиса затрагивалась (во время неформальной встречи с лидером КНР Си Цзинпином – ред.)… Мы уже неоднократно говорили, мы считаем, что Китай искренне стремится к тому, чтобы урегулировать эту проблему, предлагает различные варианты, ведет себя очень гибко и, на мой взгляд, искренне стремится к решению этой проблемы", - сказал Путин на пресс-конференции.

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

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китай, россия, владимир путин, украина, в мире