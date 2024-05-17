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Китай искренне стремится к решению украинского кризиса, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 17.05.2024 (обновлено: 13:09 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/kitay-1946643711.html
Китай искренне стремится к решению украинского кризиса, заявил Путин
Китай искренне стремится к решению украинского кризиса, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Китай искренне стремится к решению украинского кризиса, заявил Путин
Тема урегулирования украинского кризиса затрагивалась в ходе неформальной встречи лидеров Китая и РФ, КНР искренне стремится к решению этой проблемы, заявил... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:55
2024-05-17T13:09
специальная военная операция на украине
китай
россия
владимир путин
украина
в мире
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Тема урегулирования украинского кризиса затрагивалась в ходе неформальной встречи лидеров Китая и РФ, КНР искренне стремится к решению этой проблемы, заявил президент России Владимир Путин."Тема урегулирования украинского кризиса затрагивалась (во время неформальной встречи с лидером КНР Си Цзинпином – ред.)… Мы уже неоднократно говорили, мы считаем, что Китай искренне стремится к тому, чтобы урегулировать эту проблему, предлагает различные варианты, ведет себя очень гибко и, на мой взгляд, искренне стремится к решению этой проблемы", - сказал Путин на пресс-конференции.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
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китай, россия, владимир путин, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Китай, Россия, Владимир Путин, Украина, В мире
Китай искренне стремится к решению украинского кризиса, заявил Путин

Путин: Китай искренне стремится к решению конфликта на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Тема урегулирования украинского кризиса затрагивалась в ходе неформальной встречи лидеров Китая и РФ, КНР искренне стремится к решению этой проблемы, заявил президент России Владимир Путин.
"Тема урегулирования украинского кризиса затрагивалась (во время неформальной встречи с лидером КНР Си Цзинпином – ред.)… Мы уже неоднократно говорили, мы считаем, что Китай искренне стремится к тому, чтобы урегулировать эту проблему, предлагает различные варианты, ведет себя очень гибко и, на мой взгляд, искренне стремится к решению этой проблемы", - сказал Путин на пресс-конференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Больше чем Украина и Тайвань: Путин вновь летит в Китай
15 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКитайРоссияВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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