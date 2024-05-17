Москва и Пекин вместе противостоят внешнему вмешательству, заявил МИД Китая
МИД Китая: Москва и Пекин поддерживают друг друга в защите суверенитета
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
ПЕКИН, 17 мая – РИА Новости. Китай и РФ поддерживают друг друга в защите суверенитета и безопасности, противостоят внешнему вмешательству, заявил в пятницу директор Департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь.
"Обе стороны поддерживают друг друга в защите суверенитета, безопасности и интересов развития, а также противодействуют вмешательству внешних сил во внутренние дела", - заявил Лю Бинь, комментируя государственный визит в Китай президента РФ Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом, это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания и официального вступления в должность. В первый день визита, 16 мая, Путин посетил Пекин, где состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне и был подписан целый пакет документов о сотрудничестве двух стран. Второй день визита в Китай он проводит в Харбине, который называют самым "русским" городом КНР, центральным мероприятием программы стало участие российского лидера в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского Экспо.