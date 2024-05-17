https://ria.ru/20240517/kitay-1946621913.html

Москва и Пекин вместе противостоят внешнему вмешательству, заявил МИД Китая

Москва и Пекин вместе противостоят внешнему вмешательству, заявил МИД Китая - РИА Новости, 17.05.2024

Москва и Пекин вместе противостоят внешнему вмешательству, заявил МИД Китая

Китай и РФ поддерживают друг друга в защите суверенитета и безопасности, противостоят внешнему вмешательству, заявил в пятницу директор Департамента Европы и... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:49

2024-05-17T11:49

2024-05-17T12:21

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ПЕКИН, 17 мая – РИА Новости. Китай и РФ поддерживают друг друга в защите суверенитета и безопасности, противостоят внешнему вмешательству, заявил в пятницу директор Департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь."Обе стороны поддерживают друг друга в защите суверенитета, безопасности и интересов развития, а также противодействуют вмешательству внешних сил во внутренние дела", - заявил Лю Бинь, комментируя государственный визит в Китай президента РФ Владимира Путина.Президент России Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом, это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания и официального вступления в должность. В первый день визита, 16 мая, Путин посетил Пекин, где состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне и был подписан целый пакет документов о сотрудничестве двух стран. Второй день визита в Китай он проводит в Харбине, который называют самым "русским" городом КНР, центральным мероприятием программы стало участие российского лидера в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского Экспо.

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, россия, мид кнр