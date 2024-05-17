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Хуснуллин будет курировать реализацию плана развития инфраструктуры

Хуснуллин будет курировать реализацию плана развития инфраструктуры - РИА Новости, 17.05.2024

Хуснуллин будет курировать реализацию плана развития инфраструктуры

Вице-премьер России Марат Хуснуллин будет курировать реализацию комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:46

2024-05-17T21:46

2024-05-17T22:05

экономика

россия

марат хуснуллин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин будет курировать реализацию комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры до 2036 года, сообщает пресс-служба кабмина. "Вице-премьер также будет координировать разработку с использованием единой цифровой картографической основы Российской Федерации и реализацию комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, необходимой для достижения национальных целей", - говорится в сообщении. Кроме того, Хуснуллин будет контролировать строительство, содержание, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, вопросы дорожной деятельности и безопасности дорожного движения, развитие общественного транспорта.

россия

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2024

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экономика, россия, марат хуснуллин