https://ria.ru/20240517/khusnullin--1946803214.html

Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов

Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов - РИА Новости, 17.05.2024

Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов, в том числе новых, а также Крыма и Севастополя, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:52

2024-05-17T21:52

2024-05-17T22:39

политика

россия

севастополь

республика крым

марат хуснуллин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов, в том числе новых, а также Крыма и Севастополя, сообщили в пресс-службе кабмина. "Отдельный блок задач, которые находятся в зоне ответственности Марата Хуснуллина, посвящен развитию регионов... уполномочен осуществлять общую координацию работы в сфере комплексного социально-экономического развития субъектов России и муниципальных образований, а также предоставления государственной поддержки регионам", - говорится в сообщении. "Кроме того, он контролирует обеспечение социально-экономического развития Республики Крым, Севастополя и новых регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. А в качестве куратора отвечает за комплексное социально-экономическое развитие Южного федерального округа", - также говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240517/khusnullin--1946802871.html

россия

севастополь

республика крым

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политика, россия, севастополь, республика крым, марат хуснуллин