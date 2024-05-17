https://ria.ru/20240517/khusnullin--1946803214.html
Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов
Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов - РИА Новости, 17.05.2024
Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов, в том числе новых, а также Крыма и Севастополя, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:52
2024-05-17T21:52
2024-05-17T22:39
политика
россия
севастополь
республика крым
марат хуснуллин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов, в том числе новых, а также Крыма и Севастополя, сообщили в пресс-службе кабмина. "Отдельный блок задач, которые находятся в зоне ответственности Марата Хуснуллина, посвящен развитию регионов... уполномочен осуществлять общую координацию работы в сфере комплексного социально-экономического развития субъектов России и муниципальных образований, а также предоставления государственной поддержки регионам", - говорится в сообщении. "Кроме того, он контролирует обеспечение социально-экономического развития Республики Крым, Севастополя и новых регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. А в качестве куратора отвечает за комплексное социально-экономическое развитие Южного федерального округа", - также говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240517/khusnullin--1946802871.html
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политика, россия, севастополь, республика крым, марат хуснуллин
Политика, Россия, Севастополь, Республика Крым, Марат Хуснуллин
Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов
Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов, в том числе новых