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Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов - РИА Новости, 17.05.2024
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21:52 17.05.2024 (обновлено: 22:39 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/khusnullin--1946803214.html
Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов
Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов - РИА Новости, 17.05.2024
Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов, в том числе новых, а также Крыма и Севастополя, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:52
2024-05-17T22:39
политика
россия
севастополь
республика крым
марат хуснуллин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов, в том числе новых, а также Крыма и Севастополя, сообщили в пресс-службе кабмина. "Отдельный блок задач, которые находятся в зоне ответственности Марата Хуснуллина, посвящен развитию регионов... уполномочен осуществлять общую координацию работы в сфере комплексного социально-экономического развития субъектов России и муниципальных образований, а также предоставления государственной поддержки регионам", - говорится в сообщении. "Кроме того, он контролирует обеспечение социально-экономического развития Республики Крым, Севастополя и новых регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. А в качестве куратора отвечает за комплексное социально-экономическое развитие Южного федерального округа", - также говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240517/khusnullin--1946802871.html
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севастополь
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политика, россия, севастополь, республика крым, марат хуснуллин
Политика, Россия, Севастополь, Республика Крым, Марат Хуснуллин
Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов

Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов, в том числе новых

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин продолжит курировать работу по развитию регионов, в том числе новых, а также Крыма и Севастополя, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Отдельный блок задач, которые находятся в зоне ответственности Марата Хуснуллина, посвящен развитию регионов... уполномочен осуществлять общую координацию работы в сфере комплексного социально-экономического развития субъектов России и муниципальных образований, а также предоставления государственной поддержки регионам", - говорится в сообщении.
"Кроме того, он контролирует обеспечение социально-экономического развития Республики Крым, Севастополя и новых регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. А в качестве куратора отвечает за комплексное социально-экономическое развитие Южного федерального округа", - также говорится в сообщении.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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ПолитикаРоссияСевастопольРеспублика КрымМарат Хуснуллин
 
 
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