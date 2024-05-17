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Мемориал Победы в Херсоне окружили колючей проволокой, сообщили в подполье - РИА Новости, 17.05.2024
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09:39 17.05.2024 (обновлено: 12:12 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/kherson-1946589934.html
Мемориал Победы в Херсоне окружили колючей проволокой, сообщили в подполье
Мемориал Победы в Херсоне окружили колючей проволокой, сообщили в подполье - РИА Новости, 17.05.2024
Мемориал Победы в Херсоне окружили колючей проволокой, сообщили в подполье
Жители Херсона возлагали цветы к Вечному огню, несмотря на запрет властей, но теперь подходы туда окружили колючей проволокой и противотанковыми ежами,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T09:39
2024-05-17T12:12
херсонская область
россия
херсон
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая — РИА Новости. Жители Херсона возлагали цветы к Вечному огню, несмотря на запрет властей, но теперь подходы туда окружили колючей проволокой и противотанковыми ежами, рассказал РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным Град. &quot;Сейчас у нас любая атрибутика Дня Победы квалифицируется как экстремизм, и за это могут даже посадить, не считая административной ответственности. &lt;...&gt; Но несмотря на это, в городе были люди, которые возложили цветы к танку Победы, мемориалу воинов-афганцев, памятнику Маргелова. Мы даже попытались возложить цветы к Вечному огню, несмотря на запрет местных гауляйтеров приближаться к этому месту. Сейчас большинство подходов туда окружено колючей проволокой, а возле самого танка курам на смех понаставили противотанковых ежей&quot;, — сказал он.По словам губернатора Владимира Сальдо, на остающейся под контролем ВСУ части Херсонской области работает подпольное сопротивление из местных жителей. Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ. Это мужественные, сильные, решительные и умелые люди, подчеркнул глава региона.Херсонская область стала российским регионом 30 сентября 2022 года по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег Днепра, включая областной центр город Херсон.
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херсонская область , россия, херсон, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Херсонская область , Россия, Херсон, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Мемориал Победы в Херсоне окружили колючей проволокой, сообщили в подполье

Подполье: Мемориал Победы в Херсоне окружили проволокой и противотанковыми ежами

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая — РИА Новости. Жители Херсона возлагали цветы к Вечному огню, несмотря на запрет властей, но теперь подходы туда окружили колючей проволокой и противотанковыми ежами, рассказал РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным Град.
«

"Сейчас у нас любая атрибутика Дня Победы квалифицируется как экстремизм, и за это могут даже посадить, не считая административной ответственности. <...> Но несмотря на это, в городе были люди, которые возложили цветы к танку Победы, мемориалу воинов-афганцев, памятнику Маргелова. Мы даже попытались возложить цветы к Вечному огню, несмотря на запрет местных гауляйтеров приближаться к этому месту. Сейчас большинство подходов туда окружено колючей проволокой, а возле самого танка курам на смех понаставили противотанковых ежей", — сказал он.

По словам губернатора Владимира Сальдо, на остающейся под контролем ВСУ части Херсонской области работает подпольное сопротивление из местных жителей. Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ. Это мужественные, сильные, решительные и умелые люди, подчеркнул глава региона.

На Украине с этого года 8 мая отмечается День памяти и победы над нацизмом, а 9-го — День Европы. В День Победы власти ограничивают доступ к мемориалам, тем не менее жители разных городов все равно приносят туда цветы. Кроме того, с 2015 года действует так называемый закон о декоммунизации, который, в частности, запрещает ношение советской символики, например красных звезд. Запрещены также георгиевские ленточки и Знамя Победы, за них грозит штраф.

Херсонская область стала российским регионом 30 сентября 2022 года по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег Днепра, включая областной центр город Херсон.
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