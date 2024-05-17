https://ria.ru/20240517/kherson-1946589934.html

Мемориал Победы в Херсоне окружили колючей проволокой, сообщили в подполье

Мемориал Победы в Херсоне окружили колючей проволокой, сообщили в подполье - РИА Новости, 17.05.2024

Мемориал Победы в Херсоне окружили колючей проволокой, сообщили в подполье

Жители Херсона возлагали цветы к Вечному огню, несмотря на запрет властей, но теперь подходы туда окружили колючей проволокой и противотанковыми ежами,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T09:39

2024-05-17T09:39

2024-05-17T12:12

херсонская область

россия

херсон

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая — РИА Новости. Жители Херсона возлагали цветы к Вечному огню, несмотря на запрет властей, но теперь подходы туда окружили колючей проволокой и противотанковыми ежами, рассказал РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным Град. "Сейчас у нас любая атрибутика Дня Победы квалифицируется как экстремизм, и за это могут даже посадить, не считая административной ответственности. <...> Но несмотря на это, в городе были люди, которые возложили цветы к танку Победы, мемориалу воинов-афганцев, памятнику Маргелова. Мы даже попытались возложить цветы к Вечному огню, несмотря на запрет местных гауляйтеров приближаться к этому месту. Сейчас большинство подходов туда окружено колючей проволокой, а возле самого танка курам на смех понаставили противотанковых ежей", — сказал он.По словам губернатора Владимира Сальдо, на остающейся под контролем ВСУ части Херсонской области работает подпольное сопротивление из местных жителей. Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ. Это мужественные, сильные, решительные и умелые люди, подчеркнул глава региона.Херсонская область стала российским регионом 30 сентября 2022 года по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег Днепра, включая областной центр город Херсон.

https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html

херсонская область

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херсонская область , россия, херсон, владимир сальдо, вооруженные силы украины