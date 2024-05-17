https://ria.ru/20240517/kharkov-1946677958.html

Французский генерал назвал продвижение ВС России под Харьковом сюрпризом

Французский генерал назвал продвижение ВС России под Харьковом сюрпризом - РИА Новости, 17.05.2024

Французский генерал назвал продвижение ВС России под Харьковом сюрпризом

Продвижение российских сил в Харьковской области стало сюрпризом для всех, заявил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон в интервью журналу Valeurs РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:18

2024-05-17T14:18

2024-05-17T16:44

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

в мире

украина

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Продвижение российских сил в Харьковской области стало сюрпризом для всех, заявил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles. "Это сюрприз для украинской армии, но также для всех. <...> Не было даже предупреждения от американской разведки", — сказал он. Однако, добавил генерал, трудно сказать, были ли американцы в курсе наступления российских военных. По его мнению, сейчас ситуация благоволит России. В конце прошлой неделе российские войска начали активные боевые действия в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский за последние дни несколько раз назвал ситуацию сложной, а также обвинил все мировое сообщество в отсутствии должной поддержки Украины. Генштаб ВСУ признал, что у российских войск есть "тактические успехи", а украинским подразделениям пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.Как сообщили в Минобороны, за неделю группировка "Север" освободила 12 населенных пунктов и существенно продвинулась в глубину обороны противника.

https://ria.ru/20240517/ukrali-1946505761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, в мире, украина, франция