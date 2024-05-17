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Французский генерал назвал продвижение ВС России под Харьковом сюрпризом - РИА Новости, 17.05.2024
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14:18 17.05.2024 (обновлено: 16:44 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/kharkov-1946677958.html
Французский генерал назвал продвижение ВС России под Харьковом сюрпризом
Французский генерал назвал продвижение ВС России под Харьковом сюрпризом - РИА Новости, 17.05.2024
Французский генерал назвал продвижение ВС России под Харьковом сюрпризом
Продвижение российских сил в Харьковской области стало сюрпризом для всех, заявил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон в интервью журналу Valeurs РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:18
2024-05-17T16:44
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
украина
франция
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Продвижение российских сил в Харьковской области стало сюрпризом для всех, заявил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles. "Это сюрприз для украинской армии, но также для всех. &lt;...&gt; Не было даже предупреждения от американской разведки", — сказал он. Однако, добавил генерал, трудно сказать, были ли американцы в курсе наступления российских военных. По его мнению, сейчас ситуация благоволит России. В конце прошлой неделе российские войска начали активные боевые действия в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский за последние дни несколько раз назвал ситуацию сложной, а также обвинил все мировое сообщество в отсутствии должной поддержки Украины. Генштаб ВСУ признал, что у российских войск есть "тактические успехи", а украинским подразделениям пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.Как сообщили в Минобороны, за неделю группировка "Север" освободила 12 населенных пунктов и существенно продвинулась в глубину обороны противника.
https://ria.ru/20240517/ukrali-1946505761.html
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, в мире, украина, франция
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Франция
Французский генерал назвал продвижение ВС России под Харьковом сюрпризом

Французский генерал: продвижения российской армии под Харьковом никто не ожидал

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Продвижение российских сил в Харьковской области стало сюрпризом для всех, заявил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles.
"Это сюрприз для украинской армии, но также для всех. <...> Не было даже предупреждения от американской разведки", — сказал он.
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Однако, добавил генерал, трудно сказать, были ли американцы в курсе наступления российских военных.
По его мнению, сейчас ситуация благоволит России.
В конце прошлой неделе российские войска начали активные боевые действия в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский за последние дни несколько раз назвал ситуацию сложной, а также обвинил все мировое сообщество в отсутствии должной поддержки Украины. Генштаб ВСУ признал, что у российских войск есть "тактические успехи", а украинским подразделениям пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
Как сообщили в Минобороны, за неделю группировка "Север" освободила 12 населенных пунктов и существенно продвинулась в глубину обороны противника.
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