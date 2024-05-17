Французский генерал назвал продвижение ВС России под Харьковом сюрпризом
Французский генерал: продвижения российской армии под Харьковом никто не ожидал
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Продвижение российских сил в Харьковской области стало сюрпризом для всех, заявил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles.
"Это сюрприз для украинской армии, но также для всех. <...> Не было даже предупреждения от американской разведки", — сказал он.
Однако, добавил генерал, трудно сказать, были ли американцы в курсе наступления российских военных.
По его мнению, сейчас ситуация благоволит России.
В конце прошлой неделе российские войска начали активные боевые действия в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский за последние дни несколько раз назвал ситуацию сложной, а также обвинил все мировое сообщество в отсутствии должной поддержки Украины. Генштаб ВСУ признал, что у российских войск есть "тактические успехи", а украинским подразделениям пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
Как сообщили в Минобороны, за неделю группировка "Север" освободила 12 населенных пунктов и существенно продвинулась в глубину обороны противника.
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