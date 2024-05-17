https://ria.ru/20240517/kharkov-1946674150.html

Ганчев заявил об освобождении более 200 квадратных километров под Харьковом

Ганчев заявил об освобождении более 200 квадратных километров под Харьковом - РИА Новости, 17.05.2024

Ганчев заявил об освобождении более 200 квадратных километров под Харьковом

Более 200 квадратных километров территории Харьковской области освобождено российскими войсками, частично освобождена северная часть региона, идут зачистки в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:03

2024-05-17T14:03

2024-05-17T14:12

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виталий ганчев

безопасность

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 200 квадратных километров территории Харьковской области освобождено российскими войсками, частично освобождена северная часть региона, идут зачистки в Волчанске, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев на видео, размещённом в его Telegram-канале."Наши войска продвигаются вглубь территории. Частично северная часть территории Харьковской области уже освобождена. В настоящее время производятся зачистки по городу Волчанску. Достаточно большая уже территория освобождена, это более 200 квадратных километров", - сказал Ганчев.Также он отметил, что темп продвижения российских войск в Харьковской области очень серьезный, у ВСУ паническое настроение. Он добавил, что, по информации от местных жителей, украинские военные не хотят воевать против российской армии, многие дезертируют.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

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Кирилл Волков

харьков, вооруженные силы украины, харьковская область, виталий ганчев, безопасность