Ганчев заявил об освобождении более 200 квадратных километров под Харьковом
Ганчев: ВСУ паникуют из-за наступления российских войск под Харьковом
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 200 квадратных километров территории Харьковской области освобождено российскими войсками, частично освобождена северная часть региона, идут зачистки в Волчанске, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев на видео, размещённом в его Telegram-канале.
"Наши войска продвигаются вглубь территории. Частично северная часть территории Харьковской области уже освобождена. В настоящее время производятся зачистки по городу Волчанску. Достаточно большая уже территория освобождена, это более 200 квадратных километров", - сказал Ганчев.
Также он отметил, что темп продвижения российских войск в Харьковской области очень серьезный, у ВСУ паническое настроение. Он добавил, что, по информации от местных жителей, украинские военные не хотят воевать против российской армии, многие дезертируют.
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