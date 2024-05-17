Рейтинг@Mail.ru
Ганчев заявил об освобождении более 200 квадратных километров под Харьковом - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 17.05.2024 (обновлено: 14:12 17.05.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240517/kharkov-1946674150.html
Ганчев заявил об освобождении более 200 квадратных километров под Харьковом
Ганчев заявил об освобождении более 200 квадратных километров под Харьковом - РИА Новости, 17.05.2024
Ганчев заявил об освобождении более 200 квадратных километров под Харьковом
Более 200 квадратных километров территории Харьковской области освобождено российскими войсками, частично освобождена северная часть региона, идут зачистки в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:03
2024-05-17T14:12
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы украины
харьковская область
виталий ганчев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888845812_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd513a6872debd7e363eb775f7e27737.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 200 квадратных километров территории Харьковской области освобождено российскими войсками, частично освобождена северная часть региона, идут зачистки в Волчанске, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев на видео, размещённом в его Telegram-канале."Наши войска продвигаются вглубь территории. Частично северная часть территории Харьковской области уже освобождена. В настоящее время производятся зачистки по городу Волчанску. Достаточно большая уже территория освобождена, это более 200 квадратных километров", - сказал Ганчев.Также он отметил, что темп продвижения российских войск в Харьковской области очень серьезный, у ВСУ паническое настроение. Он добавил, что, по информации от местных жителей, украинские военные не хотят воевать против российской армии, многие дезертируют.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
харьков
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888845812_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_7d2ce5a1369bef1ba9130ff31b70172a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьков, вооруженные силы украины, харьковская область, виталий ганчев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Виталий Ганчев, Безопасность
Ганчев заявил об освобождении более 200 квадратных километров под Харьковом

Ганчев: ВСУ паникуют из-за наступления российских войск под Харьковом

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 200 квадратных километров территории Харьковской области освобождено российскими войсками, частично освобождена северная часть региона, идут зачистки в Волчанске, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев на видео, размещённом в его Telegram-канале.
"Наши войска продвигаются вглубь территории. Частично северная часть территории Харьковской области уже освобождена. В настоящее время производятся зачистки по городу Волчанску. Достаточно большая уже территория освобождена, это более 200 квадратных километров", - сказал Ганчев.
Также он отметил, что темп продвижения российских войск в Харьковской области очень серьезный, у ВСУ паническое настроение. Он добавил, что, по информации от местных жителей, украинские военные не хотят воевать против российской армии, многие дезертируют.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Россия всегда возвращает свое: очередь за Харьковом?
14 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВиталий ГанчевБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала