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Россия сейчас не планирует брать Харьков, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 17.05.2024 (обновлено: 15:42 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/kharkov-1946648404.html
Россия сейчас не планирует брать Харьков, заявил Путин
Россия сейчас не планирует брать Харьков, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Россия сейчас не планирует брать Харьков, заявил Путин
У российской армии сейчас нет планов по взятию Харькова, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:01
2024-05-17T15:42
специальная военная операция на украине
россия
харьков
китай
владимир путин
вооруженные силы украины
виталий ганчев
харьковская область
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. У российской армии сейчас нет планов по взятию Харькова, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай."Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет", — сказал президент.Глава государства подчеркнул, что войска добиваются успехов, каждый день продвигаются строго по плану. Ответственность за происходящее на Харьковском направлении он возложил на ВСУ — Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода."Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности — санитарную зону", — отметил Путин.Успехи на Харьковском направленииРоссийские военные активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.В среду сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы, на следующий день военные начали бои за село Липцы. По словам Ганчева, освобождено более 200 квадратных километров на севере области, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.Обстрелы Белгородской областиВСУ регулярно открывают огонь по гражданским объектам в Белгороде и других населенных пунктах региона. Одна из наиболее резонансных атак противника произошла в минувшее воскресенье.Тогда областной центр подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса после удара ВСУ обрушился весь подъезд, упали чердачный этаж и крыша над ним.По последним данным, погибли 17 человек, 27 жителей Белгорода пострадали. Кроме того, травмы различной степени получили трое спасателей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Как сообщил в четверг заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, Киев возобновил интенсивные обстрелы жилых кварталов городов, будучи не в силах остановить маневры российских войск. По его данным, на прошлой неделе от них погибли 50 человек, в том числе двое детей, пострадали 187 мирных жителей.
https://ria.ru/20240517/putin-1946666317.html
https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html
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россия
харьков
китай
харьковская область
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Путин: планов по взятию Харькова на сегодняшний день у России нет
У российской армии сейчас нет планов по взятию Харькова, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
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россия, харьков, китай, владимир путин, вооруженные силы украины, виталий ганчев, харьковская область, белгород, максим буякевич, обсе
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, Китай, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Виталий Ганчев, Харьковская область, Белгород, Максим Буякевич, ОБСЕ
Россия сейчас не планирует брать Харьков, заявил Путин

Путин заявил об отсутствии у России сейчас планов по взятию Харькова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. У российской армии сейчас нет планов по взятию Харькова, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
"Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет", — сказал президент.
Пресс-конференция Путина по итогам визита в Китай - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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Вчера, 14:24
Глава государства подчеркнул, что войска добиваются успехов, каждый день продвигаются строго по плану. Ответственность за происходящее на Харьковском направлении он возложил на ВСУ — Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода.
"Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности — санитарную зону", — отметил Путин.
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
"Целей несколько". Как развивается наступление в Харьковской области
15 мая, 08:00

Успехи на Харьковском направлении

Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
В среду сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы, на следующий день военные начали бои за село Липцы. По словам Ганчева, освобождено более 200 квадратных километров на севере области, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Обстрелы Белгородской области

ВСУ регулярно открывают огонь по гражданским объектам в Белгороде и других населенных пунктах региона. Одна из наиболее резонансных атак противника произошла в минувшее воскресенье.
Тогда областной центр подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса после удара ВСУ обрушился весь подъезд, упали чердачный этаж и крыша над ним.
Поврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ
14 мая, 02:10
По последним данным, погибли 17 человек, 27 жителей Белгорода пострадали. Кроме того, травмы различной степени получили трое спасателей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Как сообщил в четверг заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, Киев возобновил интенсивные обстрелы жилых кварталов городов, будучи не в силах остановить маневры российских войск. По его данным, на прошлой неделе от них погибли 50 человек, в том числе двое детей, пострадали 187 мирных жителей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
16 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковКитайВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВиталий ГанчевХарьковская областьБелгородМаксим БуякевичОБСЕ
 
 
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