https://ria.ru/20240517/kharkov-1946648404.html

Россия сейчас не планирует брать Харьков, заявил Путин

Россия сейчас не планирует брать Харьков, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

Россия сейчас не планирует брать Харьков, заявил Путин

У российской армии сейчас нет планов по взятию Харькова, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:01

2024-05-17T13:01

2024-05-17T15:42

специальная военная операция на украине

россия

харьков

китай

владимир путин

вооруженные силы украины

виталий ганчев

харьковская область

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. У российской армии сейчас нет планов по взятию Харькова, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай."Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет", — сказал президент.Глава государства подчеркнул, что войска добиваются успехов, каждый день продвигаются строго по плану. Ответственность за происходящее на Харьковском направлении он возложил на ВСУ — Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода."Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности — санитарную зону", — отметил Путин.Успехи на Харьковском направленииРоссийские военные активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.В среду сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы, на следующий день военные начали бои за село Липцы. По словам Ганчева, освобождено более 200 квадратных километров на севере области, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.Обстрелы Белгородской областиВСУ регулярно открывают огонь по гражданским объектам в Белгороде и других населенных пунктах региона. Одна из наиболее резонансных атак противника произошла в минувшее воскресенье.Тогда областной центр подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса после удара ВСУ обрушился весь подъезд, упали чердачный этаж и крыша над ним.По последним данным, погибли 17 человек, 27 жителей Белгорода пострадали. Кроме того, травмы различной степени получили трое спасателей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Как сообщил в четверг заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, Киев возобновил интенсивные обстрелы жилых кварталов городов, будучи не в силах остановить маневры российских войск. По его данным, на прошлой неделе от них погибли 50 человек, в том числе двое детей, пострадали 187 мирных жителей.

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https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html

https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html

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китай

харьковская область

белгород

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Путин: планов по взятию Харькова на сегодняшний день у России нет У российской армии сейчас нет планов по взятию Харькова, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. 2024-05-17T13:01 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, харьков, китай, владимир путин, вооруженные силы украины, виталий ганчев, харьковская область, белгород, максим буякевич, обсе