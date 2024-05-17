Россия сейчас не планирует брать Харьков, заявил Путин
Путин заявил об отсутствии у России сейчас планов по взятию Харькова
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. У российской армии сейчас нет планов по взятию Харькова, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
"Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет", — сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что войска добиваются успехов, каждый день продвигаются строго по плану. Ответственность за происходящее на Харьковском направлении он возложил на ВСУ — Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода.
"Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности — санитарную зону", — отметил Путин.
Успехи на Харьковском направлении
Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
В среду сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы, на следующий день военные начали бои за село Липцы. По словам Ганчева, освобождено более 200 квадратных километров на севере области, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
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Обстрелы Белгородской области
ВСУ регулярно открывают огонь по гражданским объектам в Белгороде и других населенных пунктах региона. Одна из наиболее резонансных атак противника произошла в минувшее воскресенье.
Тогда областной центр подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса после удара ВСУ обрушился весь подъезд, упали чердачный этаж и крыша над ним.
По последним данным, погибли 17 человек, 27 жителей Белгорода пострадали. Кроме того, травмы различной степени получили трое спасателей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Как сообщил в четверг заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, Киев возобновил интенсивные обстрелы жилых кварталов городов, будучи не в силах остановить маневры российских войск. По его данным, на прошлой неделе от них погибли 50 человек, в том числе двое детей, пострадали 187 мирных жителей.
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