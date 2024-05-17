https://ria.ru/20240517/kharbin-1946634711.html

Путин извинился перед жителями Харбина за неудобства, причиненные визитом

Путин извинился перед жителями Харбина за неудобства, причиненные визитом - РИА Новости, 17.05.2024

Путин извинился перед жителями Харбина за неудобства, причиненные визитом

Президент России Владимир Путин извинился перед жителями Харбина за усиленные и жесткие меры безопасности, которые были приняты в связи с визитом российского... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:23

2024-05-17T12:23

2024-05-17T17:30

харбин

россия

владимир путин

китай

политика

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ХАРБИН, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин извинился перед жителями Харбина за усиленные и жесткие меры безопасности, которые были приняты в связи с визитом российского лидера в город, и пообещал, что скоро уедет. "И я хочу только извиниться перед жителями города за то, что с нашим приездом — я это увидел — приняты такие достаточно жесткие меры обеспечения безопасности. Ну я не виноват, что еще могу сказать", — заявил президент на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. Он также отметил, что местные работники служб безопасности работают профессионально и жестко. "Я все понимаю, наверное, так и надо. Но в любом случае это вызывает определенные неудобства для граждан. Здесь пресса работает. Извините, пожалуйста. Мы скоро уедем. Жизнь вернется в нормальное русло", — добавил он. Путин также поделился впечатлениями, которые произвел на него город. По его словам, Харбин — мощный город. "Харбин превратился за последние годы в мощный мегаполис, я бы сказал, мирового масштаба... И вам повезло, что вы живете в таком городе", — сказал российский лидер.

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Путин извинился за жесткие меры безопасности в связи с приездом делегации Путин извинился за жесткие меры безопасности в связи с приездом делегации 2024-05-17T12:23 true PT0M48S

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Кирилл Волков

харбин, россия, владимир путин, китай, политика