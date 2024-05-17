https://ria.ru/20240517/kharbin-1946584454.html
Харбин олицетворяет тесные связи России и Китая, заявил Путин
Харбин олицетворяет тесные связи России и Китая, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Харбин олицетворяет тесные связи России и Китая, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин назвал китайский город Харбин крупным научным и образовательным центром, который олицетворяет тесные связи России и Китая. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T08:57
2024-05-17T08:57
2024-05-17T08:57
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал китайский город Харбин крупным научным и образовательным центром, который олицетворяет тесные связи России и Китая. Во время церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству Путин заявил, что символично, что данные мероприятия проходят в Харбине – одном из крупнейших научных, образовательных и инновационных центров Китая. "Я здесь в первый раз, и, действительно, город впечатляет. Это современный, красивый, динамичный мегаполис и при этом по-настоящему самобытный и с богатой историей и традициями. С момента своего основания в конце 19 века Харбин олицетворяет самые тесные связи и переплетения судеб народов России и Китая, взаимное обогащение культур и традиций", - сказал Путин. "Кстати, вот мы проехали по центру города, его историческая часть сохраняет, и это хорошо можно почувствовать, сохраняет и русский след. Ведь наши специалисты из России, инженеры, ученые внесли в свое время заметный вклад в экономическое развитие города, создание его производственной базы, строительство крупных заводов и фабрик, объектов инфраструктуры", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html
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россия, харбин, китай, владимир путин, в мире
Россия, Харбин, Китай, Владимир Путин, В мире
Харбин олицетворяет тесные связи России и Китая, заявил Путин
Путин назвал Харбин крупным научным и образовательным центром
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал китайский город Харбин крупным научным и образовательным центром, который олицетворяет тесные связи России и Китая.
Во время церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству Путин заявил, что символично, что данные мероприятия проходят в Харбине – одном из крупнейших научных, образовательных и инновационных центров Китая.
"Я здесь в первый раз, и, действительно, город впечатляет. Это современный, красивый, динамичный мегаполис и при этом по-настоящему самобытный и с богатой историей и традициями. С момента своего основания в конце 19 века Харбин олицетворяет самые тесные связи и переплетения судеб народов России и Китая, взаимное обогащение культур и традиций", - сказал Путин.
"Кстати, вот мы проехали по центру города, его историческая часть сохраняет, и это хорошо можно почувствовать, сохраняет и русский след. Ведь наши специалисты из России, инженеры, ученые внесли в свое время заметный вклад в экономическое развитие города, создание его производственной базы, строительство крупных заводов и фабрик, объектов инфраструктуры", - добавил Путин.