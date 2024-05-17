https://ria.ru/20240517/kharbin-1946579867.html

Путин приехал на церемонию открытия российско-китайского ЭКСПО в Харбине

Путин приехал на церемонию открытия российско-китайского ЭКСПО в Харбине - РИА Новости, 17.05.2024

Путин приехал на церемонию открытия российско-китайского ЭКСПО в Харбине

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества в Харбине. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T07:59

2024-05-17T07:59

2024-05-17T08:05

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на церемонию открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества в Харбине.Выставка открывается в пятницу в Харбинском международном конгрессно-выставочном центре. Как ожидается, президент выступит на церемонии открытия и осмотрит представленную экспозицию.Российско-китайское ЭКСПО проходит ежегодно с 2014 года поочередно в России - на площадке промышленной выставки Иннопром в Екатеринбурге, и Китае - в рамках международной торгово-экономической ярмарки в Харбине.Свои стенды на ЭКСПО в этом году представят 16 российских регионов. В рамках российской экспозиции будут демонстрировать современные разработки ведущих предприятий, инициативы малого и среднего бизнеса, перспективные проекты двустороннего сотрудничества.Также будут представлены стенды крупных российских организаций и деловых объединений, среди которых "Ростех", "Росатом", "Русал", Группа компаний "Дело", ПАО "ГАЗ", РФПИ, АСИ и РСПП.Центральным мероприятием нынешнего ЭКСПО станет четвертый российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству, в котором, как ожидается, примут участие представители 25 российских регионов. На полях выставки будут подписаны межрегиональные соглашения.

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html

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харбин, владимир путин, китай, россия, в мире