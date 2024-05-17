https://ria.ru/20240517/kharbin-1946578840.html

Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине

Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине - РИА Новости, 17.05.2024

Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине

Президент России Владимир Путин в Харбине принял участие в церемонии возложения венка к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Востока РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T07:42

2024-05-17T07:42

2024-05-17T07:46

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ХАРБИН, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Харбине принял участие в церемонии возложения венка к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Востока Китая, передает корреспондент РИА Новости.Российский лидер накануне прилетел в Харбин из Пекина в рамках двухдневного государственного визита в Китай.Монумент красноармейцам расположен в центре Харбина, на площади Хунбо (бывшая Соборная площадь). Он был установлен 7 ноября 1945 года командованием Советской Армии в память о воинах, погибших в боях против японского милитаризма. На монументе выгравированы надписи в память о героях на русском и китайском языках.Харбин — административный центр северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Всего в этом регионе расположены 36 военно-мемориальных объектов, возведенных в память о советских солдатах, погибших при освобождении Северо-Востока Китая от японских захватчиков в августе-сентябре 1945 года.Кроме монумента на площади Хунбо в городской черте Харбина расположен еще один мемориальный объект - воинские захоронения на кладбище Хуаншань. Здесь, на православном участке кладбища покоятся и многие соотечественники, проживавшие в Харбине в XX веке.

https://ria.ru/20240516/putin-1946535562.html

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

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в мире, харбин, китай, россия, владимир путин