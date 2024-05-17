Рейтинг@Mail.ru
Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 17.05.2024 (обновлено: 07:46 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/kharbin-1946578840.html
Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине
Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине - РИА Новости, 17.05.2024
Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине
Президент России Владимир Путин в Харбине принял участие в церемонии возложения венка к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Востока РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T07:42
2024-05-17T07:46
в мире
харбин
китай
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946578999_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97da7b99077fc5bd9695091ebfada756.jpg
ХАРБИН, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Харбине принял участие в церемонии возложения венка к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Востока Китая, передает корреспондент РИА Новости.Российский лидер накануне прилетел в Харбин из Пекина в рамках двухдневного государственного визита в Китай.Монумент красноармейцам расположен в центре Харбина, на площади Хунбо (бывшая Соборная площадь). Он был установлен 7 ноября 1945 года командованием Советской Армии в память о воинах, погибших в боях против японского милитаризма. На монументе выгравированы надписи в память о героях на русском и китайском языках.Харбин — административный центр северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Всего в этом регионе расположены 36 военно-мемориальных объектов, возведенных в память о советских солдатах, погибших при освобождении Северо-Востока Китая от японских захватчиков в августе-сентябре 1945 года.Кроме монумента на площади Хунбо в городской черте Харбина расположен еще один мемориальный объект - воинские захоронения на кладбище Хуаншань. Здесь, на православном участке кладбища покоятся и многие соотечественники, проживавшие в Харбине в XX веке.
https://ria.ru/20240516/putin-1946535562.html
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
харбин
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946578999_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_60270166a45097f223e8a58ddb698e75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харбин, китай, россия, владимир путин
В мире, Харбин, Китай, Россия, Владимир Путин
Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине

Путин возложил венок к памятнику павшим советским воинам в Харбине

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай
© POOL
Перейти в медиабанк
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай
Читать ria.ru в
ХАРБИН, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Харбине принял участие в церемонии возложения венка к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Востока Китая, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер накануне прилетел в Харбин из Пекина в рамках двухдневного государственного визита в Китай.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Готовы к бою. В США забили тревогу после предупреждения Путина
Вчера, 20:45
Монумент красноармейцам расположен в центре Харбина, на площади Хунбо (бывшая Соборная площадь). Он был установлен 7 ноября 1945 года командованием Советской Армии в память о воинах, погибших в боях против японского милитаризма. На монументе выгравированы надписи в память о героях на русском и китайском языках.
Харбин — административный центр северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Всего в этом регионе расположены 36 военно-мемориальных объектов, возведенных в память о советских солдатах, погибших при освобождении Северо-Востока Китая от японских захватчиков в августе-сентябре 1945 года.
Кроме монумента на площади Хунбо в городской черте Харбина расположен еще один мемориальный объект - воинские захоронения на кладбище Хуаншань. Здесь, на православном участке кладбища покоятся и многие соотечественники, проживавшие в Харбине в XX веке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Больше чем Украина и Тайвань: Путин вновь летит в Китай
15 мая, 08:00
 
В миреХарбинКитайРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала