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В Черном море уничтожили 25 безэкипажных катеров за сутки
В Черном море уничтожили 25 безэкипажных катеров за сутки - РИА Новости, 17.05.2024
В Черном море уничтожили 25 безэкипажных катеров за сутки
Черноморский флот за прошедшие сутки уничтожил в Черном море 25 украинских безэкипажных катеров, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:20
2024-05-17T15:20
2024-05-17T17:46
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Черноморский флот за прошедшие сутки уничтожил в Черном море 25 украинских безэкипажных катеров, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Черного моря уничтожено 25 украинских безэкипажных катеров", - говорится в сводке военного ведомства.
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Уничтожение морских дронов
Уничтожение морских дронов
2024-05-17T15:20
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черное море, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Черном море уничтожили 25 безэкипажных катеров за сутки
Минобороны: в Черном море уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров за сутки