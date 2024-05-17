https://ria.ru/20240517/katera-1946693858.html

В Черном море уничтожили 25 безэкипажных катеров за сутки

В Черном море уничтожили 25 безэкипажных катеров за сутки - РИА Новости, 17.05.2024

В Черном море уничтожили 25 безэкипажных катеров за сутки

Черноморский флот за прошедшие сутки уничтожил в Черном море 25 украинских безэкипажных катеров, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:20

2024-05-17T15:20

2024-05-17T17:46

специальная военная операция на украине

черное море

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безопасность

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Черноморский флот за прошедшие сутки уничтожил в Черном море 25 украинских безэкипажных катеров, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Черного моря уничтожено 25 украинских безэкипажных катеров", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение морских дронов Уничтожение морских дронов 2024-05-17T15:20 true PT1M09S

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черное море, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность