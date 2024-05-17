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В Черном море уничтожили 25 безэкипажных катеров за сутки - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 17.05.2024 (обновлено: 17:46 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/katera-1946693858.html
В Черном море уничтожили 25 безэкипажных катеров за сутки
В Черном море уничтожили 25 безэкипажных катеров за сутки - РИА Новости, 17.05.2024
В Черном море уничтожили 25 безэкипажных катеров за сутки
Черноморский флот за прошедшие сутки уничтожил в Черном море 25 украинских безэкипажных катеров, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:20
2024-05-17T17:46
специальная военная операция на украине
черное море
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Черноморский флот за прошедшие сутки уничтожил в Черном море 25 украинских безэкипажных катеров, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Черного моря уничтожено 25 украинских безэкипажных катеров", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение морских дронов
Уничтожение морских дронов
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черное море, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Черном море уничтожили 25 безэкипажных катеров за сутки

Минобороны: в Черном море уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров за сутки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Черноморский флот за прошедшие сутки уничтожил в Черном море 25 украинских безэкипажных катеров, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Черного моря уничтожено 25 украинских безэкипажных катеров", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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