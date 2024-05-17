https://ria.ru/20240517/katastrofa-1946561138.html

"В срочном порядке". Американский репортер сообщил о катастрофе в ВСУ

"В срочном порядке". Американский репортер сообщил о катастрофе в ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024

"В срочном порядке". Американский репортер сообщил о катастрофе в ВСУ

ВСУ оказались совершенно не готовы к наступлению российской армии в Харьковской области, рассказал корреспондент CNN Ник Пэйтон Уолш. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T01:35

2024-05-17T01:35

2024-05-17T01:38

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. ВСУ оказались совершенно не готовы к наступлению российской армии в Харьковской области, рассказал корреспондент CNN Ник Пэйтон Уолш."Русские вложили в это (наступление в Харьковской области. — Прим. ред.) силы и ресурсы, в то время как украинцы оказались неготовыми. По пути сюда мы не увидели значительных фортификаций, но обнаружили два места, где их в срочном порядке сооружают", — сообщил он.По словам Уолша, боевой дух украинских частей оказался на низком уровне из-за долгого ожидания военной помощи США. При этом даже сейчас американская поддержка вряд ли предотвратит территориальные потери ВСУ."Для Киева это (наступление России под Харьковом. — Прим. ред.), честно говоря, катастрофический момент, меняющий ход конфликта", — заключил корреспондент.Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Минобороны ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечьюв Харьковской области. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.

https://ria.ru/20240516/kharkov-1946484687.html

https://ria.ru/20240516/kharkov-1946463885.html

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харьковская область

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в мире, сша, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины