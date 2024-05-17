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"В срочном порядке". Американский репортер сообщил о катастрофе в ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:35 17.05.2024 (обновлено: 01:38 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/katastrofa-1946561138.html
"В срочном порядке". Американский репортер сообщил о катастрофе в ВСУ
"В срочном порядке". Американский репортер сообщил о катастрофе в ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024
"В срочном порядке". Американский репортер сообщил о катастрофе в ВСУ
ВСУ оказались совершенно не готовы к наступлению российской армии в Харьковской области, рассказал корреспондент CNN Ник Пэйтон Уолш. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T01:35
2024-05-17T01:38
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. ВСУ оказались совершенно не готовы к наступлению российской армии в Харьковской области, рассказал корреспондент CNN Ник Пэйтон Уолш."Русские вложили в это (наступление в Харьковской области. — Прим. ред.) силы и ресурсы, в то время как украинцы оказались неготовыми. По пути сюда мы не увидели значительных фортификаций, но обнаружили два места, где их в срочном порядке сооружают", — сообщил он.По словам Уолша, боевой дух украинских частей оказался на низком уровне из-за долгого ожидания военной помощи США. При этом даже сейчас американская поддержка вряд ли предотвратит территориальные потери ВСУ."Для Киева это (наступление России под Харьковом. — Прим. ред.), честно говоря, катастрофический момент, меняющий ход конфликта", — заключил корреспондент.Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Минобороны ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечьюв Харьковской области. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
https://ria.ru/20240516/kharkov-1946484687.html
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в мире, сша, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
"В срочном порядке". Американский репортер сообщил о катастрофе в ВСУ

CNN: ВСУ не подготовились к отражению российского наступления под Харьковом

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. ВСУ оказались совершенно не готовы к наступлению российской армии в Харьковской области, рассказал корреспондент CNN Ник Пэйтон Уолш.
"Русские вложили в это (наступление в Харьковской области. — Прим. ред.) силы и ресурсы, в то время как украинцы оказались неготовыми. По пути сюда мы не увидели значительных фортификаций, но обнаружили два места, где их в срочном порядке сооружают", — сообщил он.
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По словам Уолша, боевой дух украинских частей оказался на низком уровне из-за долгого ожидания военной помощи США. При этом даже сейчас американская поддержка вряд ли предотвратит территориальные потери ВСУ.
«
"Для Киева это (наступление России под Харьковом. — Прим. ред.), честно говоря, катастрофический момент, меняющий ход конфликта", — заключил корреспондент.
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечьюв Харьковской области. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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