"В срочном порядке". Американский репортер сообщил о катастрофе в ВСУ
CNN: ВСУ не подготовились к отражению российского наступления под Харьковом
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. ВСУ оказались совершенно не готовы к наступлению российской армии в Харьковской области, рассказал корреспондент CNN Ник Пэйтон Уолш.
"Русские вложили в это (наступление в Харьковской области. — Прим. ред.) силы и ресурсы, в то время как украинцы оказались неготовыми. По пути сюда мы не увидели значительных фортификаций, но обнаружили два места, где их в срочном порядке сооружают", — сообщил он.
По словам Уолша, боевой дух украинских частей оказался на низком уровне из-за долгого ожидания военной помощи США. При этом даже сейчас американская поддержка вряд ли предотвратит территориальные потери ВСУ.
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"Для Киева это (наступление России под Харьковом. — Прим. ред.), честно говоря, катастрофический момент, меняющий ход конфликта", — заключил корреспондент.
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечьюв Харьковской области. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.