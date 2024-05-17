https://ria.ru/20240517/katar-1946655504.html

Катар заинтересован в сотрудничестве с Россией по МТК "Север-Юг"

Катар заинтересован в сотрудничестве с Россией по МТК "Север-Юг" - РИА Новости, 17.05.2024

Катар заинтересован в сотрудничестве с Россией по МТК "Север-Юг"

Катар заинтересован в сотрудничестве с Россией по реализации работы международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил посол Катара в Москве Ахмед... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:15

2024-05-17T13:15

2024-05-17T13:15

россия

катар

иран

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Катар заинтересован в сотрудничестве с Россией по реализации работы международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил посол Катара в Москве Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани. "В Катаре уделяется большое внимание совместным проектам с РФ и проект "Север-Юг" очень важен для многих стран региона. Но все мы понимаем - сейчас особые условия на международной арене и требуют от нас сосредоточения по этому проекту и максимальному приложению сил для его осуществления. Мы сейчас очень заинтересованы в партнерстве с Россией в этом проекте", - сказал он в ходе сессии в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20240517/oman-1946615149.html

https://ria.ru/20240422/putin-1941620740.html

россия

катар

иран

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россия, катар, иран, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, россия — исламский мир: kazanforum 2024