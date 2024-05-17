Катар заинтересован в сотрудничестве с Россией по МТК "Север-Юг"
Посол: Катар заинтересован в сотрудничестве с Россией по работе МТК "Север-Юг"
Посол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Катар заинтересован в сотрудничестве с Россией по реализации работы международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил посол Катара в Москве Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.
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"В Катаре уделяется большое внимание совместным проектам с РФ и проект "Север-Юг" очень важен для многих стран региона. Но все мы понимаем - сейчас особые условия на международной арене и требуют от нас сосредоточения по этому проекту и максимальному приложению сил для его осуществления. Мы сейчас очень заинтересованы в партнерстве с Россией в этом проекте", - сказал он в ходе сессии в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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