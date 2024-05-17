Рейтинг@Mail.ru
На Украине депутатам горсовета прямо на заседании раздали повестки - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/kanev-1946709781.html
На Украине депутатам горсовета прямо на заседании раздали повестки
На Украине депутатам горсовета прямо на заседании раздали повестки - РИА Новости, 17.05.2024
На Украине депутатам горсовета прямо на заседании раздали повестки
Военные на Украине раздали повестки депутатам города Канева прямо во время заседания, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:11
2024-05-17T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черкасская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942784516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77f052e95e0cad3525fd214d7892982e.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Военные на Украине раздали повестки депутатам города Канева прямо во время заседания, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Канев - город в Черкасской области в центральной части Украины. По данным на 2020 год, в нем проживали более 23 тысяч жителей. "В горсовете Канева раздали повестки депутатам", - говорится в сообщении "Страны". В публикации также есть видео произошедшего. На ролике мужчины в форме ВСУ представляются сотрудниками местного военкомата и поименно вызывают несколько депутатов для вручения повесток. Как поясняют военнослужащие, повестка подразумевает визит в военкомат для обновления данных и прохождения военно-врачебной комиссии. По их словам, депутатов ранее оповестили о необходимости явиться в военкомат, но они это проигнорировали. Раздачу повесток сотрудники военкомата завершают напутствием: "Думаю, депутаты примут правильное решение по бригаде, которой нужно все-таки предоставить помощь". Номер бригады и тип необходимой помощи военные не уточнили. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240517/dezertirstvo-1946596192.html
украина
черкасская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942784516_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_0ab58fcedd595b287434e64a55aa190d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, черкасская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черкасская область, Вооруженные силы Украины
На Украине депутатам горсовета прямо на заседании раздали повестки

"Страна": депутатам горсовета Канева прямо на заседании раздали повестки

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Военные на Украине раздали повестки депутатам города Канева прямо во время заседания, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
Канев - город в Черкасской области в центральной части Украины. По данным на 2020 год, в нем проживали более 23 тысяч жителей.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
"В горсовете Канева раздали повестки депутатам", - говорится в сообщении "Страны". В публикации также есть видео произошедшего. На ролике мужчины в форме ВСУ представляются сотрудниками местного военкомата и поименно вызывают несколько депутатов для вручения повесток. Как поясняют военнослужащие, повестка подразумевает визит в военкомат для обновления данных и прохождения военно-врачебной комиссии. По их словам, депутатов ранее оповестили о необходимости явиться в военкомат, но они это проигнорировали. Раздачу повесток сотрудники военкомата завершают напутствием: "Думаю, депутаты примут правильное решение по бригаде, которой нужно все-таки предоставить помощь". Номер бригады и тип необходимой помощи военные не уточнили.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В ВСУ пожаловались на волну дезертирства среди молодых призывников
Вчера, 10:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧеркасская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала