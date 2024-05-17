https://ria.ru/20240517/kanev-1946709781.html

На Украине депутатам горсовета прямо на заседании раздали повестки

На Украине депутатам горсовета прямо на заседании раздали повестки - РИА Новости, 17.05.2024

На Украине депутатам горсовета прямо на заседании раздали повестки

Военные на Украине раздали повестки депутатам города Канева прямо во время заседания, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:11

2024-05-17T16:11

2024-05-17T16:11

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Военные на Украине раздали повестки депутатам города Канева прямо во время заседания, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Канев - город в Черкасской области в центральной части Украины. По данным на 2020 год, в нем проживали более 23 тысяч жителей. "В горсовете Канева раздали повестки депутатам", - говорится в сообщении "Страны". В публикации также есть видео произошедшего. На ролике мужчины в форме ВСУ представляются сотрудниками местного военкомата и поименно вызывают несколько депутатов для вручения повесток. Как поясняют военнослужащие, повестка подразумевает визит в военкомат для обновления данных и прохождения военно-врачебной комиссии. По их словам, депутатов ранее оповестили о необходимости явиться в военкомат, но они это проигнорировали. Раздачу повесток сотрудники военкомата завершают напутствием: "Думаю, депутаты примут правильное решение по бригаде, которой нужно все-таки предоставить помощь". Номер бригады и тип необходимой помощи военные не уточнили. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240517/dezertirstvo-1946596192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, черкасская область, вооруженные силы украины