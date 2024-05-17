https://ria.ru/20240517/kaledoniya-1946579463.html
Ситуация в Новой Каледонии после протестов стабилизировалась
Ситуация в Новой Каледонии после протестов стабилизировалась - РИА Новости, 17.05.2024
Ситуация в Новой Каледонии после протестов стабилизировалась
Ситуация в Новой Каледонии после нескольких дней протестов стабилизировалась, несмотря на продолжающиеся поджоги школ и предприятий, сообщили представители... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T07:52
2024-05-17T07:52
2024-05-17T07:52
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ситуация в Новой Каледонии после нескольких дней протестов стабилизировалась, несмотря на продолжающиеся поджоги школ и предприятий, сообщили представители центральной власти на заморском владении Франции в Тихом океане. В среду премьер-министр Франции Габриэль Атталь распорядился ввести на острове чрезвычайную ситуацию. Он также сообщил, что Париж отправит солдат в Новую Каледонию "для обеспечения охраны портов и аэропортов". "Чрезвычайное положение позволило впервые с понедельника вернуться к более спокойной и мирной обстановке в столице Нумеа, несмотря на пожары в одной из школ и на двух предприятиях", - говорится в заявлении Верховной комиссии, которое цитирует телеканал France24. Верховный комиссар Луи Лефранк на пресс-конференции сообщил, что прибывшее подкрепление позволит властям вернуть утраченный контроль над рядом районов. По его словам, операция по снабжению населения продовольствием и медикаментами начнется после того, как саперы разберут дорожные баррикады, заминированные активистами. В понедельник мирная демонстрация в столице Нуамеа переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Пять человек, включая двух жандармов, погибли. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
https://ria.ru/20240516/kaledoniya-1946484784.html
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в мире, новая каледония, франция, париж, габриэль атталь, протесты в новой каледонии
В мире, Новая Каледония, Франция, Париж, Габриэль Атталь, Протесты в Новой Каледонии
Ситуация в Новой Каледонии после протестов стабилизировалась
Власти Новой Каледонии заявили о стабилизации ситуации после протестов
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ситуация в Новой Каледонии после нескольких дней протестов стабилизировалась, несмотря на продолжающиеся поджоги школ и предприятий, сообщили представители центральной власти на заморском владении Франции в Тихом океане.
В среду премьер-министр Франции Габриэль Атталь
распорядился ввести на острове чрезвычайную ситуацию. Он также сообщил, что Париж
отправит солдат в Новую Каледонию "для обеспечения охраны портов и аэропортов".
"Чрезвычайное положение позволило впервые с понедельника вернуться к более спокойной и мирной обстановке в столице Нумеа, несмотря на пожары в одной из школ и на двух предприятиях", - говорится в заявлении Верховной комиссии, которое цитирует телеканал France24.
Верховный комиссар Луи Лефранк на пресс-конференции сообщил, что прибывшее подкрепление позволит властям вернуть утраченный контроль над рядом районов.
По его словам, операция по снабжению населения продовольствием и медикаментами начнется после того, как саперы разберут дорожные баррикады, заминированные активистами.
В понедельник мирная демонстрация в столице Нуамеа переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Пять человек, включая двух жандармов, погибли.
Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет.
Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет.
На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.