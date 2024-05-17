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В США заявили, что F-16 на Украине будут гореть - РИА Новости, 17.05.2024
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07:33 17.05.2024 (обновлено: 07:54 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/istrebiteli-1946578309.html
В США заявили, что F-16 на Украине будут гореть
В США заявили, что F-16 на Украине будут гореть - РИА Новости, 17.05.2024
В США заявили, что F-16 на Украине будут гореть
Истребители F-16 будут гореть не хуже другой разрекламированной западной техники, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T07:33
2024-05-17T07:54
в мире
украина
сша
скотт риттер
f-16
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Истребители F-16 будут гореть не хуже другой разрекламированной западной техники, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. "F-16 точно так же, как танки Leopard, как Abrams, как боевая машина Bradley, – это просто разрекламированная западная техника, которую можно сбить, которая горит не хуже, чем другая техника. И когда этот момент наступит, это действительно будет означать конец способности Украины поддерживать эту войну, потому что в этот момент они поймут, что надежды нет. Никто им не поможет, все потеряно", - сказал Риттер. Он подчеркнул, что если эти истребители когда-нибудь и дойдут до Украины, то не окажут существенного влияния на ход конфликта - "их взорвут на земле, их собьют в воздухе, это не сможет изменить исход".
https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html
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в мире, украина, сша, скотт риттер, f-16
В мире, Украина, США, Скотт Риттер, F-16
В США заявили, что F-16 на Украине будут гореть

Экс-разведчик Риттер: F-16 будут гореть не хуже другой западной техники

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Истребители F-16 будут гореть не хуже другой разрекламированной западной техники, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
"F-16 точно так же, как танки Leopard, как Abrams, как боевая машина Bradley, – это просто разрекламированная западная техника, которую можно сбить, которая горит не хуже, чем другая техника. И когда этот момент наступит, это действительно будет означать конец способности Украины поддерживать эту войну, потому что в этот момент они поймут, что надежды нет. Никто им не поможет, все потеряно", - сказал Риттер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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Он подчеркнул, что если эти истребители когда-нибудь и дойдут до Украины, то не окажут существенного влияния на ход конфликта - "их взорвут на земле, их собьют в воздухе, это не сможет изменить исход".
 
В миреУкраинаСШАСкотт РиттерF-16
 
 
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