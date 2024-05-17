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Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 17.05.2024 (обновлено: 05:35 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/istrebiteli-1946570190.html
Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024
Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", видео... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T05:04
2024-05-17T05:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240517/reshenie-1946568735.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Вооруженные силы РФ
Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Минобороны: экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-34Вооруженные силы РФ
 
 
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