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ВС России нанесли удар "Искандером" по скоплению иностранной техники ВСУ
ВС России нанесли удар "Искандером" по скоплению иностранной техники ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024
ВС России нанесли удар "Искандером" по скоплению иностранной техники ВСУ
Российские войска нанесли удар "Искандером" по скоплению иностранной техники ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T05:02
2024-05-17T05:02
2024-05-17T06:55
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар "Искандером" по скоплению иностранной техники ВСУ, сообщили в Минобороны. "Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" группировки войск "Запад" нанес удары по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации", — говорится в заявлении.ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
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Минобороны: ОТРК "Искандер" нанес удар по скоплению иностранной техники ВСУ
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» группировки войск «Запад» нанес удары по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации. По данным с переднего края – цель уничтожена.
2024-05-17T05:02
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России нанесли удар "Искандером" по скоплению иностранной техники ВСУ
Минобороны: ОТРК "Искандер" нанес удар по скоплению иностранной техники ВСУ