https://ria.ru/20240517/iskander-1946569811.html

ВС России нанесли удар "Искандером" по скоплению иностранной техники ВСУ

ВС России нанесли удар "Искандером" по скоплению иностранной техники ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024

ВС России нанесли удар "Искандером" по скоплению иностранной техники ВСУ

Российские войска нанесли удар "Искандером" по скоплению иностранной техники ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T05:02

2024-05-17T05:02

2024-05-17T06:55

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар "Искандером" по скоплению иностранной техники ВСУ, сообщили в Минобороны. "Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" группировки войск "Запад" нанес удары по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации", — говорится в заявлении.ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

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Минобороны: ОТРК "Искандер" нанес удар по скоплению иностранной техники ВСУ Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» группировки войск «Запад» нанес удары по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации. По данным с переднего края – цель уничтожена. 2024-05-17T05:02 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность