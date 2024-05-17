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ВС России нанесли удар "Искандером" по скоплению иностранной техники ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024
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05:02 17.05.2024 (обновлено: 06:55 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/iskander-1946569811.html
ВС России нанесли удар "Искандером" по скоплению иностранной техники ВСУ
ВС России нанесли удар "Искандером" по скоплению иностранной техники ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024
ВС России нанесли удар "Искандером" по скоплению иностранной техники ВСУ
Российские войска нанесли удар "Искандером" по скоплению иностранной техники ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T05:02
2024-05-17T06:55
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар "Искандером" по скоплению иностранной техники ВСУ, сообщили в Минобороны. "Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" группировки войск "Запад" нанес удары по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации", — говорится в заявлении.ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
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Минобороны: ОТРК "Искандер" нанес удар по скоплению иностранной техники ВСУ
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» группировки войск «Запад» нанес удары по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации. По данным с переднего края – цель уничтожена.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России нанесли удар "Искандером" по скоплению иностранной техники ВСУ

Минобороны: ОТРК "Искандер" нанес удар по скоплению иностранной техники ВСУ

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар "Искандером" по скоплению иностранной техники ВСУ, сообщили в Минобороны.
«
"Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" группировки войск "Запад" нанес удары по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации", — говорится в заявлении.
ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.
В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
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