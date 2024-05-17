https://ria.ru/20240517/irkutsk-1946683014.html

В Иркутской области изучат письмо о принудительной вакцинации детей

В Иркутской области изучат письмо о принудительной вакцинации детей - РИА Новости, 17.05.2024

В Иркутской области изучат письмо о принудительной вакцинации детей

Письмо замминистра здравоохранения Иркутской области о принудительных действиях медработников при отказе родителей от вакцинации детей изучат на предмет его... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:42

2024-05-17T14:42

2024-05-17T14:42

здоровье - общество

иркутская область

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ИРКУТСК, 17 мая - РИА Новости. Письмо замминистра здравоохранения Иркутской области о принудительных действиях медработников при отказе родителей от вакцинации детей изучат на предмет его законности, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Модестов. В социальных сетях был размещен документ за подписью заместителя министра здравоохранения Иркутской области Александра Селедцова. В нем, в частности, работникам медицинских учреждений рекомендовали брать на контроль семьи, которые мало посещают поликлиники и отказываются вакцинировать детей, а также сообщать информацию о них в органы опеки и попечительства. Несмотря на то, что минздрав акцентировал внимание, что речь идет о семьях, где дети находятся в "социально-опасном положении", документ вызвал большой общественный резонанс и критику со стороны правозащитных организаций. "Тема о незаконном содержании письма моего заместителя Селедцова Александра Анатольевича относительно принудительных действий в рамках детской вакцинации будет пристально изучена, данному содержанию письма будет дана соответствующая оценка, как равно и действиям должностных лиц министерства здравоохранения. Будут приняты соответствующие меры. Со своей стороны хочу заявить, что любые действия сотрудников министерства здравоохранения и подведомственных ему медицинских организаций должны совершаться только в соответствии с буквой закона, иной порядок будет пресекаться и иметь неблагоприятные последствия для лиц его нарушивших", - сказал министр. В настоящее время региональный минздрав отозвал документ из подведомственных учреждений. Письмо об этом размещено на сайте министерства.

https://ria.ru/20240203/privivki-1925157372.html

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здоровье - общество, иркутская область