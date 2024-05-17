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Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
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20:40 17.05.2024 (обновлено: 20:47 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/iphone-1946790585.html
Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, пишут СМИ
Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, пишут СМИ
Компания Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, которая может быть выпущена в 2025 году, сообщает издание The Information, ссылаясь на источники. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:40
2024-05-17T20:47
технологии
apple
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Компания Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, которая может быть выпущена в 2025 году, сообщает издание The Information, ссылаясь на источники. "Тонкий iPhone может быть выпущен одновременно с iPhone 17, ожидаемым в сентябре 2025 года", - сообщает издание. По данным источников, цена на устройство может быть выше, чем на iPhone Pro Max, который в настоящее время является самой дорогой моделью Apple и стоит 1200 долларов. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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технологии, apple
Технологии, Apple
Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, пишут СМИ

The Information: Apple может выпустить более тонкую версию iPhone в 2025 г

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип компании Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Компания Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, которая может быть выпущена в 2025 году, сообщает издание The Information, ссылаясь на источники.
"Тонкий iPhone может быть выпущен одновременно с iPhone 17, ожидаемым в сентябре 2025 года", - сообщает издание.
По данным источников, цена на устройство может быть выше, чем на iPhone Pro Max, который в настоящее время является самой дорогой моделью Apple и стоит 1200 долларов.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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