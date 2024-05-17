https://ria.ru/20240517/iphone-1946790585.html

Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, пишут СМИ

Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024

Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, пишут СМИ

Компания Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, которая может быть выпущена в 2025 году, сообщает издание The Information, ссылаясь на источники. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T20:40

2024-05-17T20:40

2024-05-17T20:47

технологии

apple

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Компания Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, которая может быть выпущена в 2025 году, сообщает издание The Information, ссылаясь на источники. "Тонкий iPhone может быть выпущен одновременно с iPhone 17, ожидаемым в сентябре 2025 года", - сообщает издание. По данным источников, цена на устройство может быть выше, чем на iPhone Pro Max, который в настоящее время является самой дорогой моделью Apple и стоит 1200 долларов. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://ria.ru/20240415/iphone-1940129660.html

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2024

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технологии, apple