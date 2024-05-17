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Суд зарегистрировал второй протокол против Пивоварова*
Суд зарегистрировал второй протокол против Пивоварова* - РИА Новости, 17.05.2024
Суд зарегистрировал второй протокол против Пивоварова*
Таганский суд Москвы зарегистрировал второй по счёту протокол в отношении признанного иноагентом журналиста Алексея Пивоварова*, составленный из-за отсутствия... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:09
2024-05-17T19:09
2024-05-17T19:20
москва
россия
алексей пивоваров
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал второй по счёту протокол в отношении признанного иноагентом журналиста Алексея Пивоварова*, составленный из-за отсутствия маркировки иностранного агента в его публикациях в интернете, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрирован протокол по делу об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Пивоварова* А.В.",- говорится в картотеке. Дата рассмотрения не назначена. Ранее суд оштрафовал Пивоварова* на 30 тысяч рублей. Согласно материалам административного дела, Роскомнадзор составил протокол из-за опубликованного опроса в личном Telegram-канале журналиста без маркировки иностранного агента. Пивоваров* попал в список иноагентов в июне 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html
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москва, россия, алексей пивоваров, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Москва, Россия, Алексей Пивоваров, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд зарегистрировал второй протокол против Пивоварова*
Таганский суд зарегистрировал второй протокол против журналиста Пивоварова