https://ria.ru/20240517/inoagent-1946770550.html

Суд зарегистрировал второй протокол против Пивоварова*

Суд зарегистрировал второй протокол против Пивоварова* - РИА Новости, 17.05.2024

Суд зарегистрировал второй протокол против Пивоварова*

Таганский суд Москвы зарегистрировал второй по счёту протокол в отношении признанного иноагентом журналиста Алексея Пивоварова*, составленный из-за отсутствия... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:09

2024-05-17T19:09

2024-05-17T19:20

москва

россия

алексей пивоваров

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал второй по счёту протокол в отношении признанного иноагентом журналиста Алексея Пивоварова*, составленный из-за отсутствия маркировки иностранного агента в его публикациях в интернете, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрирован протокол по делу об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Пивоварова* А.В.",- говорится в картотеке. Дата рассмотрения не назначена. Ранее суд оштрафовал Пивоварова* на 30 тысяч рублей. Согласно материалам административного дела, Роскомнадзор составил протокол из-за опубликованного опроса в личном Telegram-канале журналиста без маркировки иностранного агента. Пивоваров* попал в список иноагентов в июне 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html

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москва, россия, алексей пивоваров, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)