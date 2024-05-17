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Индия не рассматривает рост торговли с Россией как временное явление - РИА Новости, 17.05.2024
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11:28 17.05.2024 (обновлено: 11:39 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/indiya-1946614482.html
Индия не рассматривает рост торговли с Россией как временное явление
Индия не рассматривает рост торговли с Россией как временное явление - РИА Новости, 17.05.2024
Индия не рассматривает рост торговли с Россией как временное явление
Рост торговли и новых сфер сотрудничества Индии с Россией не следует рассматривать как временное явление, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:28
2024-05-17T11:39
экономика
индия
россия
япония
субраманиам джайшанкар
владимир ильичев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая – РИА Новости. Рост торговли и новых сфер сотрудничества Индии с Россией не следует рассматривать как временное явление, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Экономика с такими перспективами, как Индия, также должна более серьезно относиться к доступу к глобальным ресурсам, если мы хотим стимулировать наш рост. Долгое время мы смотрели на Россию с точки зрения политики или безопасности, поскольку эта страна поворачивает на Восток, и открываются новые экономические возможности. Всплеск нашей торговли и новых сфер сотрудничества не следует рассматривать как временное явление", - отметил он в ходе выступления на ежегодном бизнес-саммите Конфедерации индийской промышленности. Глава МИД Индии также отметил, что страна расширяет торговые маршруты, в том числе изучает возможность использования маршрута Ченнаи-Владивосток и участвует в международном транспортном коридоре "Север-Юг". В настоящее время Индия является пятой по величине экономикой после США, Китая, Японии и Германии, годовой ВВП страны составляет 3,7 триллиона долларов. По прогнозам минфина Индии, к 2027 году Индия станет третьей экономикой мира, обогнав Японию и Германию. Как сообщил ранее замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев, за последние пять лет товарооборот России с Индие вырос в пять раз. По его данным, за прошедший год товарооборот между странами вырос на 61% и достиг более 56 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240507/indiya-1944283093.html
https://ria.ru/20231116/indiya-1909714250.html
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экономика, индия, россия, япония, субраманиам джайшанкар, владимир ильичев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Индия, Россия, Япония, Субраманиам Джайшанкар, Владимир Ильичев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Индия не рассматривает рост торговли с Россией как временное явление

В МИД Индии не считают рост торговли с Россией как временным явлением

© Фото : из личного архива Евгения ГривыИндия
Индия - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : из личного архива Евгения Гривы
Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая – РИА Новости. Рост торговли и новых сфер сотрудничества Индии с Россией не следует рассматривать как временное явление, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Экономика с такими перспективами, как Индия, также должна более серьезно относиться к доступу к глобальным ресурсам, если мы хотим стимулировать наш рост. Долгое время мы смотрели на Россию с точки зрения политики или безопасности, поскольку эта страна поворачивает на Восток, и открываются новые экономические возможности. Всплеск нашей торговли и новых сфер сотрудничества не следует рассматривать как временное явление", - отметил он в ходе выступления на ежегодном бизнес-саммите Конфедерации индийской промышленности.
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Глава МИД Индии также отметил, что страна расширяет торговые маршруты, в том числе изучает возможность использования маршрута Ченнаи-Владивосток и участвует в международном транспортном коридоре "Север-Юг".
В настоящее время Индия является пятой по величине экономикой после США, Китая, Японии и Германии, годовой ВВП страны составляет 3,7 триллиона долларов. По прогнозам минфина Индии, к 2027 году Индия станет третьей экономикой мира, обогнав Японию и Германию.
Как сообщил ранее замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев, за последние пять лет товарооборот России с Индие вырос в пять раз. По его данным, за прошедший год товарооборот между странами вырос на 61% и достиг более 56 миллиардов долларов.
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ЭкономикаИндияРоссияЯпонияСубраманиам ДжайшанкарВладимир ИльичевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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