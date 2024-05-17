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Афганистан нарастил импорт нефтепродуктов из России
Афганистан нарастил импорт нефтепродуктов из России - РИА Новости, 17.05.2024
Афганистан нарастил импорт нефтепродуктов из России
Афганистан нарастил импорт нефтепродуктов из России, но в 2023 году возникли определенные ограничения, рассчитывает, что их более не будет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:11
2024-05-17T14:11
2024-05-17T14:11
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Афганистан нарастил импорт нефтепродуктов из России, но в 2023 году возникли определенные ограничения, рассчитывает, что их более не будет, заявил РИА Новости и.о. министра промышленности и торговли Нуриддин Азизи. "Да, это так. У нас были договоренности (с Россией), мы запустили программу по закупке нефти, активизировался и частный сектор, после чего начались поставки нефти в Афганистан. К сожалению, Россия в прошлом году ограничила экспорт нефти в Афганистан", - сказал он на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum", отвечая на соответствующий вопрос, но не уточнив объемы импортируемых ресурсов. Кабул хотел бы, чтобы ограничений не было, добавил Азизи, отметив, что Афганистан нуждается в порядка 4 миллионах тонн нефтепродуктов и нефти в год. По его словам, часть обеспечивается в том числе за счет поставок из Ирана и Туркмении.
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экономика, афганистан, россия, кабул (город), россия — исламский мир: kazanforum 2024
Экономика, Афганистан, Россия, Кабул (город), Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Афганистан нарастил импорт нефтепродуктов из России
И.о. министра Азизи: Афганистан нарастил импорт нефтепродуктов из России