Гуцул проиграла тяжбу с Санду по делу о защите чести, пишут СМИ
Ziarul de Garda: Гуцул проиграла тяжбу с Санду о защите чести и достоинства
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 мая — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул проиграла в суде первой инстанции тяжбу с президентом Молдавии Майей Санду по делу о защите чести и достоинства, сообщают кишиневские СМИ.
"Башкан Гагаузии Евгения Гуцул проигрывает в первой инстанции битву с президентом Майей Санду за честь и достоинство. Согласно решению суда, Гуцул не может повторно обращаться в суд с одним и тем же иском к главе государства, но может оспорить заключение первой инстанции в апелляционном суде", — пишет издание Ziarul de Garda ("Газета на страже").
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Гуцул подала иск к Спанду в конце марта. Она требовала извинений за "постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения". Речь шла о том, что президент отказалась подписать указ о назначении главы Гагаузии членом правительства, объяснив это тем, что Гуцул якобы работает на "преступную группировку "Шор" и "выступает против собственного государства". При этом Гуцул предполагала, что справедливого решения ей ждать не стоит, пока партия Санду находится у власти.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Весной прошлого года Гуцул, баллотировавшаяся от партии "Шор", победила на выборах главы Гагаузии. Инаугурация состоялась 19 июля, но никто из представителей официального Кишинева не посетил церемонию.
При этом в июне молдавские власти объявили партию "Шор" антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Против Гуцул возбудили уголовное дело по обвинению в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Глава Гагаузии называет это дело сфабрикованным по указанию Санду.