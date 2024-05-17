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Гуцул проиграла тяжбу с Санду по делу о защите чести, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
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14:15 17.05.2024 (обновлено: 17:14 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/gutsul-1946677685.html
Гуцул проиграла тяжбу с Санду по делу о защите чести, пишут СМИ
Гуцул проиграла тяжбу с Санду по делу о защите чести, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
Гуцул проиграла тяжбу с Санду по делу о защите чести, пишут СМИ
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул проиграла в суде первой инстанции тяжбу с президентом Молдавии Майей Санду по делу о защите чести и достоинства,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:15
2024-05-17T17:14
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 17 мая — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул проиграла в суде первой инстанции тяжбу с президентом Молдавии Майей Санду по делу о защите чести и достоинства, сообщают кишиневские СМИ. "Башкан Гагаузии Евгения Гуцул проигрывает в первой инстанции битву с президентом Майей Санду за честь и достоинство. Согласно решению суда, Гуцул не может повторно обращаться в суд с одним и тем же иском к главе государства, но может оспорить заключение первой инстанции в апелляционном суде", — пишет издание Ziarul de Garda ("Газета на страже"). Гуцул подала иск к Спанду в конце марта. Она требовала извинений за "постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения". Речь шла о том, что президент отказалась подписать указ о назначении главы Гагаузии членом правительства, объяснив это тем, что Гуцул якобы работает на "преступную группировку "Шор" и "выступает против собственного государства". При этом Гуцул предполагала, что справедливого решения ей ждать не стоит, пока партия Санду находится у власти. Весной прошлого года Гуцул, баллотировавшаяся от партии "Шор", победила на выборах главы Гагаузии. Инаугурация состоялась 19 июля, но никто из представителей официального Кишинева не посетил церемонию.При этом в июне молдавские власти объявили партию "Шор" антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Против Гуцул возбудили уголовное дело по обвинению в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Глава Гагаузии называет это дело сфабрикованным по указанию Санду.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Таможенный союз
Гуцул проиграла тяжбу с Санду по делу о защите чести, пишут СМИ

Ziarul de Garda: Гуцул проиграла тяжбу с Санду о защите чести и достоинства

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 мая — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул проиграла в суде первой инстанции тяжбу с президентом Молдавии Майей Санду по делу о защите чести и достоинства, сообщают кишиневские СМИ.
"Башкан Гагаузии Евгения Гуцул проигрывает в первой инстанции битву с президентом Майей Санду за честь и достоинство. Согласно решению суда, Гуцул не может повторно обращаться в суд с одним и тем же иском к главе государства, но может оспорить заключение первой инстанции в апелляционном суде", — пишет издание Ziarul de Garda ("Газета на страже").
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Гуцул подала иск к Спанду в конце марта. Она требовала извинений за "постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения". Речь шла о том, что президент отказалась подписать указ о назначении главы Гагаузии членом правительства, объяснив это тем, что Гуцул якобы работает на "преступную группировку "Шор" и "выступает против собственного государства". При этом Гуцул предполагала, что справедливого решения ей ждать не стоит, пока партия Санду находится у власти.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

Весной прошлого года Гуцул, баллотировавшаяся от партии "Шор", победила на выборах главы Гагаузии. Инаугурация состоялась 19 июля, но никто из представителей официального Кишинева не посетил церемонию.
При этом в июне молдавские власти объявили партию "Шор" антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Против Гуцул возбудили уголовное дело по обвинению в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Глава Гагаузии называет это дело сфабрикованным по указанию Санду.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуТаможенный союз
 
 
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