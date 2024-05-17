https://ria.ru/20240517/gruziya-1946461255.html

"Просто немыслимо". НАТО впервые отступает от границ России

"Просто немыслимо". НАТО впервые отступает от границ России - РИА Новости, 17.05.2024

"Просто немыслимо". НАТО впервые отступает от границ России

Грузии угрожают санкциями — вплоть до заморозки статуса кандидата в члены Евросоюза. Оказавшиеся под беспрецедентным давлением власти не исключают попытку... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T08:00

2024-05-17T08:00

2024-05-17T08:03

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Грузии угрожают санкциями — вплоть до заморозки статуса кандидата в члены Евросоюза. Оказавшиеся под беспрецедентным давлением власти не исключают попытку государственного переворота, поддержанную из-за границы. Сможет ли закавказская республика переориентироваться с Запада на Восток — в материале РИА Новости.Последнее предупреждениеПомощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен заявил, что грузинский закон об иноагентах не соответствует европейским и евро-атлантическим ценностям. И дал понять: если его не отменят, Тбилиси ждут тяжелые последствия. Вашингтон расценит это как подрыв демократии, Грузию перестанут считать союзником. И обещанные на военные и экономические проекты 390 миллионов долларов не дадут.О'Брайен напомнил, что в конституции Грузии закреплено стремление в ЕС и НАТО. Значит, есть основания признать действия властей антиконституционными. В итоге межгосударственные отношения могут быть "разорваны в клочья", подчеркнул он.Как пишет Financial Times, в Брюсселе собираются заморозить заявку Грузии о вступлении в ЕС на неопределенный срок. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предложил отменить безвизовый режим. Министры иностранных дел Германии, Дании, Польши, Норвегии предупредили, что с таким законом Грузия не попадет в их семью. Партия "Европейские зеленые", у которой 11 процентов мест в Европарламенте, потребовала привлечь правительство Грузии к ответственности. В ЕС очень надеются, что "Грузинская мечта" проиграет выборы в октябре.Оппозиция решила объединиться. В "европейскою платформу национального сопротивления" вошли "Гирчи — больше свободы", "Лело", "Единое национальное движение" (ЕНД), "Ахали" и "Стратегия Агмашенебели". Председатели комитетов по иностранным делам парламентов Чехии, Польши, Германии, Литвы и Финляндии приняли участие в их акции. Представитель ФРГ Михаэль Рот назвал правительство Грузии "кошмаром".Еще не поздно"Естественно, абсолютно недопустимо, когда посторонние пытаются вмешиваться во внутреннюю политику Грузии в интересах коллективного "национального движения", — отреагировал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Мэр Тбилиси Каха Каладзе сказал, что никто в Грузии санкций не боится. По его мнению, политики Запада, в частности О'Брайен, не понимают, что так вообще ни с кем говорить нельзя. "При стратегическом партнерстве угрозы и шантаж просто немыслимы. <…> Санкции — это европейские ценности?" — возмутился он.Спикер парламента Шалва Папуашвили после встречи с главами МИД Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии уточнил, что западные коллеги согласны с необходимостью навести порядок в сфере зарубежного финансирования неправительственных организаций. По его словам, у них есть претензии, но законопроект можно поправить, если оппозиция выступит с предложениями, которых до сих пор не было.Геополитический разворотМосква оказывает Тбилиси моральную поддержку. "Почему Грузия или любая другая страна должны соответствовать чужим ценностям? В "ценности" США не входит невмешательство во внутренние дела других государств?" — недоумевает официальный представитель МИД Мария Захарова.Несмотря на полную заморозку политических отношений, Россия сохраняет экономические связи с закавказской республикой. Конечно, отдаление Тбилиси от НАТО и Евросоюза — в интересах Москвы, отмечает заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Однако о разрыве говорить не приходится."Сейчас мы видим, как фактический глава Грузии Бидзина Иванишвили перестраховывается перед парламентскими выборами. Ему нужна гарантия того, что партия "Грузинская мечта" победит и сформирует новое правительство. Его интересует внутренняя, а не внешняя политика. Потом уступки Западу вполне возможны", — рассуждает эксперт.Он указал, что власти борются только за закон об иноагентах, который к тому же готовы поправить. О вымарывании европейской интеграции из конституции речь вовсе не идет. Это оппозиция твердит о разрыве с Западом, набирая политические очки перед выборами.Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков полагает, что грузинские власти лишь стараются закрепиться в условном консервативном лагере ЕС, один из лидеров которого — премьер Венгрии Виктор Орбан."Многое зависит от того, что произойдет на улице. Разрастется протест или, наоборот, угаснет, появятся ли там сильные лидеры. Пока можно констатировать, что за два месяца митингующие не обзавелись единым центром принятия решений", — говорит эксперт.Вместе с тем, по его словам, России проблематично вернуть себе прежние позиции в Грузии. Прежде всего этому мешает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Но с западным влиянием готовы конкурировать Турция и Китай. Для Москвы это откроет новые возможности, хотя и риски никуда не денутся.

https://ria.ru/20240515/gruziya-1945931003.html

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грузия, тбилиси, сша, вадим муханов, бидзина иванишвили, владимир новиков, евросоюз, нато, государственный департамент сша, протесты в грузии против закона об иноагентах