https://ria.ru/20240517/grigorenko-1946800527.html

Григоренко будет курировать цифровое развитие и связь

Григоренко будет курировать цифровое развитие и связь - РИА Новости, 17.05.2024

Григоренко будет курировать цифровое развитие и связь

Дмитрий Григоренко в качестве вице-премьера РФ будет курировать цифровое развитие, связь, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), антимонопольную политику,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:43

2024-05-17T21:43

2024-05-17T22:01

экономика

россия

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Дмитрий Григоренко в качестве вице-премьера РФ будет курировать цифровое развитие, связь, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), антимонопольную политику, также будет отвечать за нацпроект "Цифровая экономика", сообщили в пресс-службе кабмина."Под координацию вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко отданы цифровое развитие и связь, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также антимонопольная политика … Дмитрий Григоренко будет отвечать за разработку, реализацию и контроль национального проекта "Цифровая экономика", - говорится в сообщении.Еще один блок, закрепленный за зампредом правительства РФ - госслужба, а именно цифровое преобразование госуправления, развитие системы мониторинга эффективности и результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти.В кабмине сообщили, что в его ведении и вопросы госполитики в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, формирования информационных ресурсов, совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, обязательных требований, создания условий для цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы, обеспечения устойчивого спроса на гражданскую продукцию отечественной радиоэлектронной промышленности.Он будет координировать работу Минфина, Минцифры, Федерального казначейства, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы и Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, он является куратором комплексного социально-экономического развития субъектов, входящих в состав Центрального федерального округа.Вице-премьер также будет контролировать реализацию нацпроектов во взаимодействии с их кураторами. Будет отвечать за организацию законопроектной деятельности, подготовку проектов решений правительства и поручений председателя правительства, взаимодействие с палатами Федерального Собрания РФ. Григоренко будет курировать работу федеральных органов исполнительной власти в части повышения результативности и эффективности бюджетных расходов, управления госдолгом и финансовыми активами, формирования Фонда национального благосостояния.

https://ria.ru/20240517/mishustin-1946799607.html

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экономика, россия, дмитрий григоренко