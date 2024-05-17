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Григоренко будет курировать цифровое развитие и связь - РИА Новости, 17.05.2024
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21:43 17.05.2024 (обновлено: 22:01 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/grigorenko-1946800527.html
Григоренко будет курировать цифровое развитие и связь
Григоренко будет курировать цифровое развитие и связь - РИА Новости, 17.05.2024
Григоренко будет курировать цифровое развитие и связь
Дмитрий Григоренко в качестве вице-премьера РФ будет курировать цифровое развитие, связь, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), антимонопольную политику,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:43
2024-05-17T22:01
экономика
россия
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Дмитрий Григоренко в качестве вице-премьера РФ будет курировать цифровое развитие, связь, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), антимонопольную политику, также будет отвечать за нацпроект "Цифровая экономика", сообщили в пресс-службе кабмина."Под координацию вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко отданы цифровое развитие и связь, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также антимонопольная политика … Дмитрий Григоренко будет отвечать за разработку, реализацию и контроль национального проекта "Цифровая экономика", - говорится в сообщении.Еще один блок, закрепленный за зампредом правительства РФ - госслужба, а именно цифровое преобразование госуправления, развитие системы мониторинга эффективности и результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти.В кабмине сообщили, что в его ведении и вопросы госполитики в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, формирования информационных ресурсов, совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, обязательных требований, создания условий для цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы, обеспечения устойчивого спроса на гражданскую продукцию отечественной радиоэлектронной промышленности.Он будет координировать работу Минфина, Минцифры, Федерального казначейства, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы и Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, он является куратором комплексного социально-экономического развития субъектов, входящих в состав Центрального федерального округа.Вице-премьер также будет контролировать реализацию нацпроектов во взаимодействии с их кураторами. Будет отвечать за организацию законопроектной деятельности, подготовку проектов решений правительства и поручений председателя правительства, взаимодействие с палатами Федерального Собрания РФ. Григоренко будет курировать работу федеральных органов исполнительной власти в части повышения результативности и эффективности бюджетных расходов, управления госдолгом и финансовыми активами, формирования Фонда национального благосостояния.
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экономика, россия, дмитрий григоренко
Экономика, Россия, Дмитрий Григоренко
Григоренко будет курировать цифровое развитие и связь

Вице-премьер Григоренко будет курировать цифровое развитие, связь и внедрение ИИ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Дмитрий Григоренко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Дмитрий Григоренко в качестве вице-премьера РФ будет курировать цифровое развитие, связь, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), антимонопольную политику, также будет отвечать за нацпроект "Цифровая экономика", сообщили в пресс-службе кабмина.
"Под координацию вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко отданы цифровое развитие и связь, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также антимонопольная политика … Дмитрий Григоренко будет отвечать за разработку, реализацию и контроль национального проекта "Цифровая экономика", - говорится в сообщении.
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Еще один блок, закрепленный за зампредом правительства РФ - госслужба, а именно цифровое преобразование госуправления, развитие системы мониторинга эффективности и результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти.
В кабмине сообщили, что в его ведении и вопросы госполитики в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, формирования информационных ресурсов, совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, обязательных требований, создания условий для цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы, обеспечения устойчивого спроса на гражданскую продукцию отечественной радиоэлектронной промышленности.
Он будет координировать работу Минфина, Минцифры, Федерального казначейства, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы и Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, он является куратором комплексного социально-экономического развития субъектов, входящих в состав Центрального федерального округа.
Вице-премьер также будет контролировать реализацию нацпроектов во взаимодействии с их кураторами. Будет отвечать за организацию законопроектной деятельности, подготовку проектов решений правительства и поручений председателя правительства, взаимодействие с палатами Федерального Собрания РФ. Григоренко будет курировать работу федеральных органов исполнительной власти в части повышения результативности и эффективности бюджетных расходов, управления госдолгом и финансовыми активами, формирования Фонда национального благосостояния.
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