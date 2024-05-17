https://ria.ru/20240517/gretsiya-1946577128.html

В Греции заявили, что большинство ее жителей поддерживает Россию

В Греции заявили, что большинство ее жителей поддерживает Россию - РИА Новости, 17.05.2024

В Греции заявили, что большинство ее жителей поддерживает Россию

Большая часть жителей Греции поддерживает Россию, считает член "Всемирной антиимпериалистической платформы" (WAP), профессор греческого университета Димитриос... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T07:19

2024-05-17T07:19

2024-05-17T07:41

россия

греция

луганская народная республика

димитриос пателис

в мире

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ЛУГАНСК, 17 мая – РИА Новости. Большая часть жителей Греции поддерживает Россию, считает член "Всемирной антиимпериалистической платформы" (WAP), профессор греческого университета Димитриос Пателис. Члены WAP, в которую входят представители различных политических сил из разных стран прибыли в ЛНР для того, чтобы выразить поддержку Донбассу и в целом России. "В Греции у меня такое представление, что большинство народа – за Россию, поддерживает российский народ. По разным причинам. Начиная с того, что даже во времена Османской империи надежды нашего народа на освобождение были связаны с Россией, с российским народом. Дальше это связано с антифашистской Великой Победой Красной армии и Советского Союза. И в общем-то даже официальные такие опросы общественного мнения показывают, что ниже 50 процент симпатий к России не падает", - рассказал Пателис. Он уточнил, что члены организации ставят перед собой цель довести информацию не только до той части населения, которая готова это выслушать и критически относится к официальной информации и пропаганде, но и к основной массе, которой манипулируют. "Манипуляторы со знанием занимаются, очень упорно и, я бы сказал, на научно-технической основе. Сегодня нам необходимо развернуть нашу работу и перевернуть ситуацию, убедить народ в истинном положении дел", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20240509/gretsiya-1944978162.html

https://ria.ru/20240307/vrag-1931842781.html

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греция

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россия, греция, луганская народная республика, димитриос пателис, в мире