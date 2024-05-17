СМИ: пограничники Frontex останутся на границе между Финляндией и Россией
Yle: пограничники Frontex останутся на границе между Финляндией и РФ до ноября
© AP Photo / Sergei GritsЗакрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России
© AP Photo / Sergei Grits
Закрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Сотрудники Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex) останутся на границе между Финляндией и Россией до конца октября, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle.
"Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex) приняло решение продолжить поддержку пограничной охраны на восточной границе (граница с Россией – ред.). В апреле Финляндия попросила продлить сотрудничество до конца октября. Сегодня Frontex объявил о продлении срока действия договора", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Финляндии находятся 26 пограничников Frontex, из них 20 патрулируют границу с Россией, шесть работают в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Число сотрудников не изменится, отмечает Yle.
Пограничники Frontex находятся на границе между Финляндией и Россией с ноября 2023 года, уточняет вещатель.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.