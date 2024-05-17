В ГД хотят выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств
В ГД предложили снизить для мотоциклистов стоимость проезда по платным дорогам
Мотоциклист на улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств и снизить для них стоимость проезда по платным дорогам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Учитывая изложенное, в целях повышения уровня безопасности на дорогах, а также соблюдения принципа соразмерности, прошу Вас дать поручение Министерству транспорта Российской Федерации и иным заинтересованным органам исполнительной власти проработать возможность внесения изменений в части выделения мотоциклов в отдельную категорию транспортных средств и снижения в их отношении размера платы за проезд по автомобильным дорогам", - сказано в обращении.
По мнению лидера ЛДПР, подобные изменения поспособствуют повышению безопасности дорожного движения, снизят аварийность и обеспечат справедливые условия для оплаты проезда мотоциклистам.
"Мотоциклетный туризм – отличный способ исследовать нашу страну. Подобные туристические маршруты очень востребованы в Европе и странах Америки. Уравнять мотоцикл и автомобиль не совсем справедливо. Он маневреннее, меньше времени использует дорогу, в конце концов занимает меньше места. Снизив стоимость проезда по платным дорогам, мы позволим участникам мотоциклетного движения больше ездить, устраивать мероприятия, слеты. У нас в ЛДПР есть собственный байк-клуб "Соколы Жириновского", в Нижнем Новгороде наши активисты-байкеры реализуют очень важный проект патриотического воспитания, учат ребят из семей участников СВО ремонтировать технику", - рассказал РИА Новости Слуцкий.
Правительство поддержало законопроект о штрафах за пьяную езду на самокатах
13 ноября 2023, 06:30