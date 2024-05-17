https://ria.ru/20240517/gosduma-1946596384.html

В ГД хотят выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств

В ГД хотят выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств - РИА Новости, 17.05.2024

В ГД хотят выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств и снизить... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T10:14

2024-05-17T10:14

2024-05-17T10:14

общество

авто

европа

америка

нижний новгород

леонид слуцкий (политик)

михаил мишустин

лдпр

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств и снизить для них стоимость проезда по платным дорогам, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Учитывая изложенное, в целях повышения уровня безопасности на дорогах, а также соблюдения принципа соразмерности, прошу Вас дать поручение Министерству транспорта Российской Федерации и иным заинтересованным органам исполнительной власти проработать возможность внесения изменений в части выделения мотоциклов в отдельную категорию транспортных средств и снижения в их отношении размера платы за проезд по автомобильным дорогам", - сказано в обращении. По мнению лидера ЛДПР, подобные изменения поспособствуют повышению безопасности дорожного движения, снизят аварийность и обеспечат справедливые условия для оплаты проезда мотоциклистам. "Мотоциклетный туризм – отличный способ исследовать нашу страну. Подобные туристические маршруты очень востребованы в Европе и странах Америки. Уравнять мотоцикл и автомобиль не совсем справедливо. Он маневреннее, меньше времени использует дорогу, в конце концов занимает меньше места. Снизив стоимость проезда по платным дорогам, мы позволим участникам мотоциклетного движения больше ездить, устраивать мероприятия, слеты. У нас в ЛДПР есть собственный байк-клуб "Соколы Жириновского", в Нижнем Новгороде наши активисты-байкеры реализуют очень важный проект патриотического воспитания, учат ребят из семей участников СВО ремонтировать технику", - рассказал РИА Новости Слуцкий.

https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html

европа

америка

нижний новгород

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общество, авто, европа, америка, нижний новгород, леонид слуцкий (политик), михаил мишустин, лдпр