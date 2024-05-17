В Госдуме рассказали, когда выгоднее уходить в отпуск
Госдума: выгоднее в 2024 году уйти в отпуск в июле или октябре
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Выгоднее в 2024 году уйти в отпуск в июле или октябре, а также целесообразно добавить в свой отпуск выходные дни, так как за них заплатят отпускные, сообщается в Telegram-канале Госдумы.
«
"При уходе в отпуск выгода может быть двух видов - больше дней отдыха или денег. Выгоднее брать отпуск в месяцы, в которых больше всего рабочих дней. В 2024 году - это июль и октябрь. Чтобы получить больше денег включайте выходные в свой отпуск. Отпускные за выходные платят, а зарплату - нет", - написано в нем.
Участник СВО воспользовался отпуском, чтобы жениться
27 апреля, 18:51
Кроме того, в публикации отмечается, что если взять отпуск, присоединяя его к выходным, - становится больше времени для отдыха. Если же праздничный день выпадает на отпуск, работник сможет отдохнуть на день больше.
"Пример 2. Ваша среднемесячная зарплата - 50 000 руб. Вы уходите в отпуск 15 июля 2024 года на 14 дней. Цена отпускного дня - 1 706 руб. (зарплата/среднее количество дней в месяце). В июле 23 рабочих дня, цена рабочего дня - 2 174 руб. Вы захватываете 10 рабочих дней. За июль вам выплатят: 1706 * 14 + 2174 * 13 = 52 146 руб. Это больше месячной зарплаты на 2146 руб", - поясняется в Telegram-канале ГД.
Назван самый выгодный для отпуска летний месяц
7 мая, 03:10