https://ria.ru/20240517/gosduma-1946592569.html

В Госдуме рассказали, когда выгоднее уходить в отпуск

В Госдуме рассказали, когда выгоднее уходить в отпуск - РИА Новости, 17.05.2024

В Госдуме рассказали, когда выгоднее уходить в отпуск

Выгоднее в 2024 году уйти в отпуск в июле или октябре, а также целесообразно добавить в свой отпуск выходные дни, так как за них заплатят отпускные, сообщается... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T10:02

2024-05-17T10:02

2024-05-17T10:02

общество

госдума рф

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Выгоднее в 2024 году уйти в отпуск в июле или октябре, а также целесообразно добавить в свой отпуск выходные дни, так как за них заплатят отпускные, сообщается в Telegram-канале Госдумы. "При уходе в отпуск выгода может быть двух видов - больше дней отдыха или денег. Выгоднее брать отпуск в месяцы, в которых больше всего рабочих дней. В 2024 году - это июль и октябрь. Чтобы получить больше денег включайте выходные в свой отпуск. Отпускные за выходные платят, а зарплату - нет", - написано в нем. Кроме того, в публикации отмечается, что если взять отпуск, присоединяя его к выходным, - становится больше времени для отдыха. Если же праздничный день выпадает на отпуск, работник сможет отдохнуть на день больше. "Пример 2. Ваша среднемесячная зарплата - 50 000 руб. Вы уходите в отпуск 15 июля 2024 года на 14 дней. Цена отпускного дня - 1 706 руб. (зарплата/среднее количество дней в месяце). В июле 23 рабочих дня, цена рабочего дня - 2 174 руб. Вы захватываете 10 рабочих дней. За июль вам выплатят: 1706 * 14 + 2174 * 13 = 52 146 руб. Это больше месячной зарплаты на 2146 руб", - поясняется в Telegram-канале ГД.

https://radiosputnik.ru/20240427/otpusk-1942827257.html

https://ria.ru/20240507/otpusk-1944277450.html

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общество, госдума рф