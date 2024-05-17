Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, когда выгоднее уходить в отпуск - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/gosduma-1946592569.html
В Госдуме рассказали, когда выгоднее уходить в отпуск
В Госдуме рассказали, когда выгоднее уходить в отпуск - РИА Новости, 17.05.2024
В Госдуме рассказали, когда выгоднее уходить в отпуск
Выгоднее в 2024 году уйти в отпуск в июле или октябре, а также целесообразно добавить в свой отпуск выходные дни, так как за них заплатят отпускные, сообщается... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T10:02
2024-05-17T10:02
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Выгоднее в 2024 году уйти в отпуск в июле или октябре, а также целесообразно добавить в свой отпуск выходные дни, так как за них заплатят отпускные, сообщается в Telegram-канале Госдумы. "При уходе в отпуск выгода может быть двух видов - больше дней отдыха или денег. Выгоднее брать отпуск в месяцы, в которых больше всего рабочих дней. В 2024 году - это июль и октябрь. Чтобы получить больше денег включайте выходные в свой отпуск. Отпускные за выходные платят, а зарплату - нет", - написано в нем. Кроме того, в публикации отмечается, что если взять отпуск, присоединяя его к выходным, - становится больше времени для отдыха. Если же праздничный день выпадает на отпуск, работник сможет отдохнуть на день больше. "Пример 2. Ваша среднемесячная зарплата - 50 000 руб. Вы уходите в отпуск 15 июля 2024 года на 14 дней. Цена отпускного дня - 1 706 руб. (зарплата/среднее количество дней в месяце). В июле 23 рабочих дня, цена рабочего дня - 2 174 руб. Вы захватываете 10 рабочих дней. За июль вам выплатят: 1706 * 14 + 2174 * 13 = 52 146 руб. Это больше месячной зарплаты на 2146 руб", - поясняется в Telegram-канале ГД.
https://radiosputnik.ru/20240427/otpusk-1942827257.html
https://ria.ru/20240507/otpusk-1944277450.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, когда выгоднее уходить в отпуск

Госдума: выгоднее в 2024 году уйти в отпуск в июле или октябре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Выгоднее в 2024 году уйти в отпуск в июле или октябре, а также целесообразно добавить в свой отпуск выходные дни, так как за них заплатят отпускные, сообщается в Telegram-канале Госдумы.
«
"При уходе в отпуск выгода может быть двух видов - больше дней отдыха или денег. Выгоднее брать отпуск в месяцы, в которых больше всего рабочих дней. В 2024 году - это июль и октябрь. Чтобы получить больше денег включайте выходные в свой отпуск. Отпускные за выходные платят, а зарплату - нет", - написано в нем.
Обручальные кольца - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Участник СВО воспользовался отпуском, чтобы жениться
27 апреля, 18:51
Кроме того, в публикации отмечается, что если взять отпуск, присоединяя его к выходным, - становится больше времени для отдыха. Если же праздничный день выпадает на отпуск, работник сможет отдохнуть на день больше.
"Пример 2. Ваша среднемесячная зарплата - 50 000 руб. Вы уходите в отпуск 15 июля 2024 года на 14 дней. Цена отпускного дня - 1 706 руб. (зарплата/среднее количество дней в месяце). В июле 23 рабочих дня, цена рабочего дня - 2 174 руб. Вы захватываете 10 рабочих дней. За июль вам выплатят: 1706 * 14 + 2174 * 13 = 52 146 руб. Это больше месячной зарплаты на 2146 руб", - поясняется в Telegram-канале ГД.
Девушка на пляже в поселке Новый Свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Назван самый выгодный для отпуска летний месяц
7 мая, 03:10
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала