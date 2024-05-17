https://ria.ru/20240517/fitso-1946678514.html

Фицо перенес еще одну операцию

Фицо перенес еще одну операцию - РИА Новости, 17.05.2024

Фицо перенес еще одну операцию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес еще одну операцию после покушения, сообщил зампред правительства, глава Минобороны республики Роберт Калиняк. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:23

2024-05-17T14:23

2024-05-17T15:06

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БРАТИСЛАВА, 17 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес еще одну операцию после покушения, сообщил зампред правительства, глава Минобороны республики Роберт Калиняк."Фицо сегодня перенес хирургическое вмешательство", — сказал он.По словам Калиняка, состояние премьера остается серьезным, но стабильным.Как уточнила глава больницы Мириам Лапуникова, в пятницу утром Фицо сделали компьютерную томографию, на основе которой консилиум принял решение о ревизии пациента."Это стандартная процедура. <...> Была удалена некротическая ткань, которая осталась после огнестрельного ранения. Пациент в сознании, он стабилизирован", — рассказала она.При этом врач подтвердила, что состояние политика "действительно серьезное".Покушение на премьера СловакииНа Фицо напали 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали пять выстрелов.Сообщалось, что политик получил ранения в плечо и брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.По данным местных СМИ, за покушением стоит 71-летний писатель Юрай Цинтула, ему предъявили обвинение в покушении на умышленное убийство охраняемого лица из мести. Преступнику грозит от 25 лет до пожизненного заключения.Как заявил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток, стрелявший в Фицо объяснил свой поступок несогласием с политикой правительства, а именно с прекращением военной помощи Украине, вмешательством в работу общественно-правового телевидения и отставкой председателя судебного совета.Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал словацкому премьеру слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.

https://ria.ru/20240516/pokushenie-1946540389.html

https://ria.ru/20240515/napadenie-1946287485.html

https://ria.ru/20240515/pokusheniya-1946216568.html

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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-17T14:23 true PT0M12S

Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения 2024-05-17T14:23 true PT1M12S

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