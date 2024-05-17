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Фицо перенес еще одну операцию - РИА Новости, 17.05.2024
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14:23 17.05.2024 (обновлено: 15:06 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/fitso-1946678514.html
Фицо перенес еще одну операцию
Фицо перенес еще одну операцию - РИА Новости, 17.05.2024
Фицо перенес еще одну операцию
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес еще одну операцию после покушения, сообщил зампред правительства, глава Минобороны республики Роберт Калиняк. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:23
2024-05-17T15:06
в мире
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роберт фицо
роберт калиняк
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покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 17 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес еще одну операцию после покушения, сообщил зампред правительства, глава Минобороны республики Роберт Калиняк."Фицо сегодня перенес хирургическое вмешательство", — сказал он.По словам Калиняка, состояние премьера остается серьезным, но стабильным.Как уточнила глава больницы Мириам Лапуникова, в пятницу утром Фицо сделали компьютерную томографию, на основе которой консилиум принял решение о ревизии пациента."Это стандартная процедура. &lt;...&gt; Была удалена некротическая ткань, которая осталась после огнестрельного ранения. Пациент в сознании, он стабилизирован", — рассказала она.При этом врач подтвердила, что состояние политика "действительно серьезное".Покушение на премьера СловакииНа Фицо напали 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали пять выстрелов.Сообщалось, что политик получил ранения в плечо и брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.По данным местных СМИ, за покушением стоит 71-летний писатель Юрай Цинтула, ему предъявили обвинение в покушении на умышленное убийство охраняемого лица из мести. Преступнику грозит от 25 лет до пожизненного заключения.Как заявил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток, стрелявший в Фицо объяснил свой поступок несогласием с политикой правительства, а именно с прекращением военной помощи Украине, вмешательством в работу общественно-правового телевидения и отставкой председателя судебного совета.Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал словацкому премьеру слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.
https://ria.ru/20240516/pokushenie-1946540389.html
https://ria.ru/20240515/napadenie-1946287485.html
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
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Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения
Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения
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в мире, словакия, роберт фицо, роберт калиняк, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо, украина, россия, братислава
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Роберт Калиняк, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Украина, Россия, Братислава
Фицо перенес еще одну операцию

Глава МО Словакии Калиняк: Фицо перенес еще одно хирургическое вмешательство

© AP Photo / TASR/Jan KroslákРаненного премьер-министра Роберта Фицо доставляют в больницу в Банска-Бистрице
Раненного премьер-министра Роберта Фицо доставляют в больницу в Банска-Бистрице - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Раненного премьер-министра Роберта Фицо доставляют в больницу в Банска-Бистрице
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 17 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес еще одну операцию после покушения, сообщил зампред правительства, глава Минобороны республики Роберт Калиняк.
"Фицо сегодня перенес хирургическое вмешательство", — сказал он.
Покушение на Роберта Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

Место покушения на Роберта Фицо

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7
© AFP 2024 / AFPTV

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

Покушение на Роберта Фицо

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7
© AFP 2024 / RTVS

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7
По словам Калиняка, состояние премьера остается серьезным, но стабильным.
Как уточнила глава больницы Мириам Лапуникова, в пятницу утром Фицо сделали компьютерную томографию, на основе которой консилиум принял решение о ревизии пациента.
"Это стандартная процедура. <...> Была удалена некротическая ткань, которая осталась после огнестрельного ранения. Пациент в сознании, он стабилизирован", — рассказала она.
При этом врач подтвердила, что состояние политика "действительно серьезное".
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Избранный президент Словакии заявил, что Фицо помнит детали покушения
16 мая, 21:23

Покушение на премьера Словакии

На Фицо напали 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали пять выстрелов.
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Экс-сотрудник охраны Путина прокомментировал покушение на Фицо
15 мая, 22:58
Сообщалось, что политик получил ранения в плечо и брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.
По данным местных СМИ, за покушением стоит 71-летний писатель Юрай Цинтула, ему предъявили обвинение в покушении на умышленное убийство охраняемого лица из мести. Преступнику грозит от 25 лет до пожизненного заключения.
Как заявил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток, стрелявший в Фицо объяснил свой поступок несогласием с политикой правительства, а именно с прекращением военной помощи Украине, вмешательством в работу общественно-правового телевидения и отставкой председателя судебного совета.
Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал словацкому премьеру слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Случаи покушений на первых лиц стран мира в 2005-2024 годах
15 мая, 17:46
 
В миреСловакияРоберт ФицоРоберт КалинякНАТОПокушение на премьер-министра Словакии ФицоУкраинаРоссияБратислава
 
 
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