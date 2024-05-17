БРАТИСЛАВА, 17 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес еще одну операцию после покушения, сообщил зампред правительства, глава Минобороны республики Роберт Калиняк."Фицо сегодня перенес хирургическое вмешательство", — сказал он.По словам Калиняка, состояние премьера остается серьезным, но стабильным.Как уточнила глава больницы Мириам Лапуникова, в пятницу утром Фицо сделали компьютерную томографию, на основе которой консилиум принял решение о ревизии пациента."Это стандартная процедура. <...> Была удалена некротическая ткань, которая осталась после огнестрельного ранения. Пациент в сознании, он стабилизирован", — рассказала она.При этом врач подтвердила, что состояние политика "действительно серьезное".Покушение на премьера СловакииНа Фицо напали 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали пять выстрелов.Сообщалось, что политик получил ранения в плечо и брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.По данным местных СМИ, за покушением стоит 71-летний писатель Юрай Цинтула, ему предъявили обвинение в покушении на умышленное убийство охраняемого лица из мести. Преступнику грозит от 25 лет до пожизненного заключения.Как заявил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток, стрелявший в Фицо объяснил свой поступок несогласием с политикой правительства, а именно с прекращением военной помощи Украине, вмешательством в работу общественно-правового телевидения и отставкой председателя судебного совета.Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал словацкому премьеру слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сообщалось, что политик получил ранения в плечо и брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.
По данным местных СМИ, за покушением стоит 71-летний писатель Юрай Цинтула, ему предъявили обвинение в покушении на умышленное убийство охраняемого лица из мести. Преступнику грозит от 25 лет до пожизненного заключения.
Как заявил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток, стрелявший в Фицо объяснил свой поступок несогласием с политикой правительства, а именно с прекращением военной помощи Украине, вмешательством в работу общественно-правового телевидения и отставкой председателя судебного совета.
Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал словацкому премьеру слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.
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